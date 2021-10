FIFA 22 Ultimate Team: Theo e Bastoni, il derby è già iniziato!

Come di consueto, eccoci all'appuntamento con i consigli dedicati a Ultimate Team, con la formazione della settimana e le ultime notizie tratte dal mondo di FIFA. Questa settimana in particolare abbiamo un aggiornamento piuttosto corposo per FIFA 22.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il quarto appuntamento della stagione con FUT è un inno alla nostra tanto amata e vituperata Serie A: il capitano, però, è il fenomenale Sadio Mané (90). Per completare il dream team di EA servono circa 1.700.000 crediti.

A difendere la porta di FUT, questa settimana è il turno di Keylor Navas (89) che si sta giocando il ruolo di portiere titolare nel PSG con il nostro “Gigio” Donnarumma (89). La sfida all'ultima parata tra i due super portieroni vede in vantaggio il rappresentante della Costa Rica che ha guadagnato la prima carta nera della stagione. Per ora i due portieri si equivalgono anche se Navas costa decisamente meno (40.000 rispetto ai 70.000 crediti per Donnarumma).

In difesa c'è molta Serie A: Theo Hernández (86), Alessandro Bastoni (85) e Cristian Romero (84) compongono la linea a tre proposta da EA. Il migliore del terzetto è anche il più caro: l'esterno francese del Milan spacca le partite anche in FUT ma costa 250.000 crediti. Il centrale dell'Inter e quello degli Spurs sono discreti giocatori ma nulla di più: 15.000 crediti per il nerazzurro, 40.000 crediti per l'ex atalantino passato al Tottenham quest'anno.

Il centrocampo a quattro di questa settimana propone nel mezzo Sergej Milinkovic-Savic (86) e Thomas Müller (88), sulle fasce Hirving Lozano (84) e Raphinha (84). Il tuttocampista della Lazio è estremamente efficace anche in FUT, anche se costa 40.000 crediti. Il veterano del Bayern Monaco ha una quotazione più abbordabile (27.000 crediti), ma non convince in questa prima card nera stagionale. Per quanto riguarda l'esterno del Napoli e quello del Leeds è meglio lasciar perdere: a parte la velocità, i due hanno ben poco da offrire (costano rispettivamente 57.000 e 87.000 crediti).

In attacco la stella assoluta è Sadio Mané (90) del Liverpool: il senegalese sa essere devastante come pochi altri in campo aperto anche se ha una quotazione che sfiora il milione (930.000 crediti). Mikel Oyarzabal (86) e Memphis Depay (86) completano il tridente: lo spagnolo della Real Sociedad è un discreto bomber, l'olandese è una delle poche note liete del Barcellona di questa stagione. Il primo costa 18.000 crediti, il secondo sfonda quota 100.000 crediti.

Questa settimana in panchina e tribuna ci sono due fenomeni da segnalare: il centrale Joško Gvardiol (81) e il laterale Enner Valencia (81).

NUOVO IMPORTANTE AGGIORNAMENTO – Primo importante aggiornamento per FIFA 22: sono state apportate modifiche un po' a tutte le modalità di gioco (Carriera, Volta Football, Pro Club e FUT) oltre al gameplay (da risolvere ancora il bug della configurazione del controller quando si gioca online). Per quanto riguarda FUT, sono stati sistemati un paio di bug nell'interfaccia utente e nella visualizzazione degli oggetti e dei pacchetti oltre ad altri relativi alla personalizzazione dello stadio.

A breve, inoltre, EA svelerà l'atteso evento “Road To The Knockouts” che dovrebbe essere dedicato alla coppe europee.

