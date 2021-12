FIFA 22 Ultimate Team: Berardi si scatena!

Quando gioca contro il Milan si scatena: di chi stiamo parlando? Naturalmente del bomber del Sassuolo Domenico Berardi (84) , che ha ottenuto la prima carta nera della stagione nell'undicesimo team dei sogni scelto da Electronic Arts per la modalità FUT di FIFA 22 . Come capitano, invece, ritroviamo un grandissimo reduce da un bruttissimo infortunio: Virgil van Dijk (90) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta questa settimana è il turno di Anthony Lopes (84), estremo difensore del Lione. Il portoghese è un buon portiere che ha una quotazione che si aggira sui 13mila crediti: per chi punta su una squadra tutta Ligue 1 può essere una scelta interessante e meno costosa rispetto ai due fenomeni del PSG.

La difesa a tre propone il ritrovato Virgil van Dijk (90) con l'italo-brasiliano Rafael Tolói (83) e il tedesco Jonas Hector (82). Il migliore del terzetto è senza dubbio l'olandese del Liverpool che ha una quotazione importante, circa 660mila crediti. Il centrale dell'Atalanta e il laterale del Colonia sono buoni giocatori e hanno prezzi abbordabili: 12mila e 10.500 crediti.

IGN

Sulla carta il centrocampo proposto da EA è di grande qualità: Ilkay Gündogan (86), Frenkie de Jong (88), James Maddison (84) e Bukayo Saka (85) sono degli ottimi giocatori. In FUT, purtroppo, non sono altrettanto efficaci. Il "meno peggio" del quartetto è senza dubbio il centrocampista olandese del Barcellona anche se costa una cifra astronomica, circa 300mila crediti. Per il tedesco del Manchester City invece servono solo 22mila crediti, mentre gli inglesi del Leicester City e dell'Arsenal si possono acquistare per 18mila e 29mila crediti. Il nostro consiglio è di lasciar perdere!

Se il centrocampo non convince, l'attacco fortunatamente offre qualche spunto interessante. Oltre a un top player come Antoine Griezmann (86) troviamo il nostro Domenico Berardi (84) e, soprattutto, Gaëtan Laborde (85). Il bomber del Rennes è il giocatore della settimana con il miglior rapporto/qualità prezzo: per 15mila è un vero affare. Per la stella francese tornata all'Atletico Madrid invece servono 100mila crediti, mentre per l'attaccante del Sassuolo molto meno, circa 13mila crediti.

In panchina, per fortuna, qualche fenomeno c'è sempre: Lehne Olsen (76) e Ihlas Bebou (81) sono i nomi su cui puntare.

IGN

TEMPO DI NOMINATION! – Si torna di nuovo a votare: infatti, EA ha aperto le votazioni sul sito ufficiale del gioco per votare il POTM (Player of the Month) del mese di novembre del campionato LaLiga Santander. Come sempre il vincitore verrà omaggiato con una carta speciale riscattabile tramite le solite Sfide Creazione Rosa.

