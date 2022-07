FIFA 22 Ultimate Team: i migliori della ProLeague belga

Gli scout dei principali squadroni europei sono alla ricerca dei nuovi Hazard, Lukaku, De Bruyne e compagnia bella. Charles De Ketelaere è l'ultimo della lista, l'oggetto del desiderio del Milan di Maldini e Massara.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA PROLEAGUE

Jean Butez (88)

– I portieri del Belgio hanno ottenuto numerosi consensi tra gli addetti ai lavori negli ultimi anni: il migliore della ProLeague a sorpresa è il francese, estremo difensore dell'Anversa. Si tratta di un buon giocatore (non un fenomeno) che può essere acquistato per circa 45mila crediti.

In difesa, abbiamo un terzetto internazionale composto da

Sergio Gómez (88)

Christian Burgess (89)

Daniel Muñoz (91)

. Gli ultimi due hanno un eccellente rapporto qualità/prezzo: il centrale inglese e l'esterno colombiano costano rispettivamente 45mila e 49mila crediti. Meno interessante la nuova carta dello spagnolo: a parte la velocità e il dribbling non convince più di tanto, nonostante una quotazione abbordabile sui 40mila crediti.

IGN

In mezzo al campo

Vinicius de Souza (90)

Hans Vanaken (93)

Faïz Selemani (90)

Junya Ito (92)

Xavier Mercier (89)

dettano tempi e geometrie, mentre sugli esternioffrono sovrapposizioni e dribbling in quantità industriale. Come trequartista è stato scelto, francese dell'OH Lovanio. I più interessanti del quintetto sono proprio la coppia in mediana: il brasiliano è una bestia da FUT inarrestabile e per 42mila crediti è un super affare; il belga piace per la qualità del suo gioco anche se la sua quotazione è importante, sui 60mila crediti. Gli esterni del Comore e del Giappone non sono affatto male, anzi: 45mila/43mila crediti si possono anche spendere.

In attacco troviamo la coppia

Charles De Ketelaere (92)

Deniz Undav (94)

: il giovane belga ha una quotazione abbordabile (circa 50mila crediti) ed è consigliato; il bomber tedesco va preso senza alcuna esitazione (45mila crediti). Undav è uno degli attaccanti più forti visti finora nelle Squadre della Stagione.

IGN

IL RITORNO DELLA JUVENTUS

FIFA 23

Claudio Marchisio

Dušan Vlahović

– EA e Juventus hanno annunciato una nuova partnership che vedrà il ritorno dei bianconeri in(con tanto di kit ufficiale e logo), dell'Allianz Stadium e diin FUT in versione Eroe. Il bomber, invece, diventerà ambasciatore di FIFA 23.

Nel frattempo EA ha voluto salutare e ringraziare il

Piemonte Calcio

: sarà un addio o un arrivederci?