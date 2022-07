FIFA 23, c'è anche la Juventus: ufficiale l'accordo con EA Sports

L'accordo è stato svelato da, che ha strappato a Konami una partnership importantissima in vista del futuro: i bianconeri saranno presenti non solo nell'ultimo capitolo della saga FIFA, ma anche nel prossimo EA Sports FC grazie a un affare pluriennale che includerà anche attività extra-calcistiche.

La Juventus e FIFA sono di nuovo insieme: dopo tre anni d'assenza, durante i quali la squadra ha avuto un accordo esclusivo con Konami per PES/eFootball, i bianconeri tornano nel roster del videogioco e si riappropriano del loro nome ufficiale, abbandonando quel "Piemonte Calcio" utilizzato da Electronic Arts per ovviare alla mancata partnership con la squadra di Massimiliano Allegri.

A rappresentare la Juve in FIFA 23 c'è lui, Dušan Vlahović : il centravanti serbo è stato infatti scelto da EA Sports e si unisce alla schiera di ambasciatori del simulatore calcistico, con la riproduzione digitale del calciatore che sarà particolarmente curata, così come rifinito nei minimi particolari sarà l' Allianz Stadium .

La "casa" dei bianconeri sarà riprodotta con cura per il debutto nel nuovo capitolo della saga videoludica, in uscita il 30 settembre su PC, console e Google Stadia, e di seguito potete scoprire una primissima immagine in azione:

Non è l'unica iniziativa che riguarda l'accordo tra Juventus ed EA: gli amanti della modalità FIFA Ultimate Team potranno contare su un nuovo calciatore all'interno della rosa Eroi FUT : si tratta di Claudio Marchisio , il Principino che per anni ha rappresentato una delle colonne portanti del club torinese, che si unisce al gruppo di calciatori che hanno rappresentato la storia di una specifica divisione.