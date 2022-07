FIFA 22 Ultimate Team - I migliori della Major League Soccer

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA MLS

Matt Turner (88)

– La Squadra della Stagione dedicata alla MLS è una delle TOTS più interessanti e sottovalutate. In porta troviamo, portiere dei New England Revolution che si è guadagnato la seconda carta della stagione. Si tratta di una buonissima card anche se il prezzo è un po' alto, circa 80.000 crediti.

In difesa troviamo il quartetto composto da

Brandon Bye (89)

Walker Zimmerman (91)

Yeimar Gómez Andrade (88)

Claudio Bravo (90)

. Sono due i fenomeni assoluti da comprare: Bye, una bestia da FUT da acquistare a occhi chiusi per 80.000 crediti; Zimmerman, un centrale di tutto rispetto e per 82.000 crediti è consigliatissimo. Bravo e Andrade non sono male ma non valgono la cifra richiesta (rispettivamente 81.000 e 83.000 crediti).

IGN

A centrocampo qualche affare c'è:

Jack Price (90)

João Paulo (92)

Carles Gil Pareja (95)

, per esempio, è un buonissimo centrocampista da piazzare a protezione della difesa e per 80.000 crediti può essere una soluzione da prendere in considerazione. Interessante la carta di, decisamente meno quella di: il brasiliano può essere acquistato per 81.000 crediti, mentre lo spagnolo supera i 100.000 crediti.

L'attacco offre un tridente tutto da scoprire:

Valentin Castellanos (93)

Hany Mukhtar (94)

Johnny Russell (91)

sono tre attaccanti di primissimo piano. Il migliore dei tre è l'argentino che milita nel New York City FC, con una quotazione che si aggira sugli 80.000 crediti. Consigliatissimo anche lo scozzese dello Sporting Kansas City che si può acquistare per 83.000 crediti, mentre il tedesco del Nashville Soccer Club costa leggermente di più, circa 90.000 crediti.

IGN

EA SPORTS SUPERCUP IN FIFA 23

Supercoppa italiana

EA Sports SuperCup

– La Lega Serie A ha comunicato che lache si disputerà a Riyad (Arabia Saudita) il 18 gennaio 2023 tra Milan e Inter prenderà il nome di “”.

Nel frattempo sono disponibili le carte Mutaforma della terza quadra (“ShapeShifters”, in cui i giocatori cambiano di ruolo) ottenibili attraverso il completamento di particolari Sfide Creazione Rosa.