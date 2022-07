FIFA 22 Ultimate Team: i migliori del Resto del Mondo

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DEL RESTO DEL MONDO

TOTS

– Quella che analizziamo oggi è una dellepiù interessanti preparate da EA: le occasioni per fare calciomercato non mancano.

In porta si parla spagnolo con

Fernando Martínez (88)

Rasmus Kristensen (90)

James Tavernier (94)

Craig Goodwin (93)

Jeong Ho Hong (89)

, portiere dell'Almeria che milita nella seconda divisione spagnola. Carta interessante, peccato per il prezzo che supera i 60.000 crediti. In difesa troviamodel Salisburgo,dei Rangers,dell'Adelaide United edello Jeonbuk Hyundai. Il danese e l'inglese sono piuttosto conosciuti e apprezzati, gli altri due sono dei perfetti sconosciuti per il grande pubblico.

Si tratta di quattro ottime carte, di difensori che possono essere di grande aiuto per ogni allenatore di FUT. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il coreano che costa 66.000 crediti, seguito a ruota dall'inglese che viaggia su quotazioni importanti, circa 130.000 crediti. Consigliati anche l'australiano e il danese: rispettivamente 77.000 crediti e 60.000 crediti.

A centrocampo troviamo l'ex stella brasiliana del Chelsea

Oscar (95)

Branco van den Boomen (92)

Vitaliy Buyalskyi (90)

Khaled Narey (88)

Adrià Guerrero (89)

che milita nel campionato cinese. La carta proposta da EA non gli rende giustizia: 98.000 crediti sono decisamente troppi. Completano la medianadel Tolosa,della Dinamo Kiev,del Düsseldorf edello Zurigo. Il migliore in assoluto è il tedesco Narey: 63.000 crediti sono un vero affare! Non male neanche l'olandese van den Boomen che si conferma solidissimo per 62.000 crediti. Meno convincenti l'ucraino Buyalskyi e lo spagnolo Guerrero che costano 65.000 e 64.000 crediti.

L'attacco offre una serie di soluzioni interessanti:

Bartholomew Ogbeche (91)

Marko Livaja (92)

Florin Tanase (91)

Baris Atik (88)

Iván López (91)

sono una coppia fenomenale di bomber da 67.000 e 70.000 crediti, mentredel FCSB edel Magdeburgo lo sono meno (costano rispettivamente 68.000 e 64.000 crediti). Molto meglio, lo spagnoloche milita nel campionato polacco e che si può acquistare per una cifra che si aggira sui 66.000 crediti.

PORTIERI PIU' INTELLIGENTI ANCHE SU CONSOLE

con il Title Update 13 i portieri diventano più abili

– L'aggiornamento per FIFA 22 pubblicato settimana scorsa per PC e Google Stadia è finalmente disponibile anche per le versioni console:anche su PlayStation 4/5 e Xbox Series S/X.

Nel frattempo sono disponibili le carte Mutaforma della seconda squadra (“ShapeShifters”, in cui i giocatori cambiano di ruolo) ottenibili attraverso il completamento di particolari Sfide Creazione Rosa.