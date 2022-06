FIFA 22 Ultimate Team: i campioni della Liga spagnola

Mentre Lukaku, Dybala, Pogba e Di Maria stanno accendendo i sogni dei tifosi nerazzurri e di quelli bianconeri, EA non si scompone e propone lo squadrone relativo alla Liga spagnola . Il migliore? Il candidato numero uno al Pallone d'oro: il fenomenale Karim "The Dream" Benzema .

Dopo Ligue 1 e Serie A è il turno della Spagna: per la prima volta nella storia nella Squadra della Stagione della Liga non troveremo né Leo Messi né Cristiano Ronaldo. Il dominio del Real Madrid di Ancelotti è invece totale: per completare il dream team iberico servono 8 milioni e mezzo di crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE LA LIGA

Thibaut Courtois (95)

– Dopo aver dominato la finalissima di Champions League con una prestazione maiuscola,guadagna anche i pali della Squadra della Stagione. La sesta carta del portiere belga è davvero ottima e non costa una cifra impossibile: 75mila crediti si possono anche spendere.

Éder Militão (94)

David Alaba (94)

Jules Koundé (93)

Ronald Araujo (92)

Marcos Acuña (92)

compongono la linea difensiva: il migliore come rapporto qualità/prezzo è il centrale austriaco del Real Madrid che si può acquistare per 100mila crediti. Non male neanche il giovane uruguaiano del Barcellona che costa solo 44mila crediti. L'altro centrale del Real Madrid e quello del Siviglia hanno quotazioni elevate: 450mila crediti per il primo, 160mila crediti per il secondo. Molto meglio il laterale argentino del Siviglia Acuña: 88mila crediti sono spendibili.

IGN

A centrocampo c'è il favoloso

Luka Modric (97)

Pedro González López (96)

Iker Muniain (91)

Nabil Fekir (93)

Sergio Canales (93)

coadiuvato in cabina di regia da. A completare la mediana troviamo. I migliori come rapporto qualità/prezzo sono proprio gli ultimi due: per il francese servono 85mila crediti, per lo spagnolo bastano 60mila crediti. La carta dedicata alla star croata del Real Madrid è deludente: 280mila crediti sono troppi. Sconsigliati anche Pedri e Munian (rispettivamente 960mila e 45mila crediti).

In attacco troviamo con buona probabilità il prossimo Pallone d'oro, ossia

Karim Benzema (98)

Vinícius Jr. (96)

João Félix (95)

Raúl De Tomás (90)

. Insieme a lui ci sono. Il centravanti francese del Real Madrid è consigliato anche se ha una quotazione che si aggira sui 2 milioni di crediti. Motlo interessante il bomber spagnolo dell'Espanyol che costa “solo” 44mila crediti: la stella brasiliana del Real Madrid (3 milioni e 800mila crediti) e quella portoghese dell'Atletico Madrid (600 mila crediti) invece hanno una quotazione esagerata.

IGN

TORNA LA JUVENTUS?

modalità cross-play

possibile ritorno della Juventus in FIFA 23

FIFA 22 sarà disponibile gratuitamente

23 giugno

– Mentre si fanno insistenti le voci di unae di undopo la separazione da Konami, Electronic Arts ha annunciato cheper tutti gli abbonati del servizio EA Playdal prossimo

Nel frattempo sono disponibili le carte dedicate ai protagonisti della fase a gironi della CONMEBOL Libertadores.