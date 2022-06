FIFA 22 Ultimate Team: il Re è sempre Messi!

La prima proposta dalla software house per la modalità Ultimate Team del suo FIFA 22 è dedicata alla Ligue 1 , il massimo campionato francese in cui ha debuttato lo scorso anno sua maestà Messi.

Nel dream team francese (vale più di 20 milioni di crediti!) preparato dai ragazzi di EA non sono mancate le sorprese: tra gli assenti segnaliamo i "nostri" Donnarumma e Verratti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE LIGUE 1

Alban Lafont (94)

– In porta è il turno di, portiere del Nantes. Il francese è alla quinta carta stagionale e ha una quotazione sui 50mila crediti. Nonostante il prezzo non propriamente economico resta consigliatissimo.

La difesa è guidata da

Marquinhos (95)

William Saliba (91)

Nuno Mendes (93)

: accanto a lui troviamo. Il brasiliano, perno del PSG, è piuttosto costoso: oltre 800mila crediti. Il portoghese e il francese hanno invece un ottimo rapporto qualità/prezzo: Mendes viene via per 120mila crediti, per Saliba bastano 60mila crediti.

A centrocampo troviamo

Aurélien Tchouaméni (94)

Dimitri Payet (93)

Lucas Paquetá (94)

Seko Fofana (92)

Mattéo Guendouzi (91)

Martin Terrier (92)

Jonathan Clauss (90)

. Sette carte, sette quotazioni un po' per tutte le tasche: consigliatissimi Fofana (165mila crediti), Terrier (38mila crediti) e Payet (80mila crediti). Gli altri quattro non sono male ma richiedono un budget importante.

In attacco troviamo un quartetto da 16 milioni di crediti composto da

Kylian Mbappé (97)

Neymar Jr. (96)

Lionel Messi (97)

Ben Yedder (95)

. Il migliore dei quattro è il francese del PSG che si rivela il più devastante (5 milioni di crediti) sui verdi campi di FUT. Per quanto riguarda Messi e Neymar Jr., nella simulazione di EA continuano a pagare una "certa" mancanza di fisicità: per chi li volesse acquistare, costano rispettivamente 2 milioni e 6 milioni di crediti. Per Yedder, invece, siamo sui due milioni e mezzo di crediti.

IL RITORNO DI MESSI

Title Update 12

– Nuovo aggiornamento per FIFA 22: con il, disponibile finalmente anche per le versioni console, sono stati risolti un paio di problemi nel gioco online e aggiornate alcune maglie e foto 2D di diversi giocatori.

EA ha anche annunciato una carta speciale

Man of the Match

La carta MOTM è dedicata proprio all'ex stella del Barcellona

dedicata alla Finalissima 2022 tra la nazionale italiana e quella argentina, vinta da Messi e compagni.