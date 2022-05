FIFA 22 Ultimate Team: Theo vs. Berardi, anticipo della sfida Scudetto?

Nella Squadra della Settimana numero trentacinque firmata da Electronic Arts per FIFA Ultimate Team , la modalità regina del suo FIFA 22 , gli affari di certo non mancano, ma nemmeno le sorprese.

Il capitano è il fenomenale tuttocampista del Manchester City di Guardiola, Kevin De Bruyne (94) mentre per completare il dream team servono "solo" 650mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Rui Silva (84)

– In porta è il turno di, portiere del Betis di Siviglia. Il portoghese (alla prima carta nera della stagione) costa 11mila crediti ed è una piacevole sorpresa.

Davanti a lui troviamo il trio

Theo Hernández (89)

Jonathan Tah (86)

Joel Matip (85)

: tre difensori con caratteristiche diverse tra loro ma sorprendentemente efficaci. Il migliore è il laterale francese del Milan che in FUT è l'assoluto padrone della fascia sinistra: la quarta nera stagionale vale ben 180mila crediti. Non male neanche la card del centrale tedesco del Leverkusen, davvero ottima: 13mila crediti sono un affare per Tah. Meno interessante è il centrale del Camerum che milita nel Liverpool di Kloop: 14mila per Matip sono un po' troppi.

Se la difesa sorprendente, il centrocampo delude:

Jonas Hofmann (86)

Kevin De Bruyne (94)

Jarrod Bowen (84)

Wataru Endo (84)

sono poca roba e l'unica carta davvero interessante è quella del regista belga del Manchester City, che costa ovviamente tanto, circa 170mila crediti. Le altre sono discrete nulla di più e si possono acquistare per una cifra tra 11mila e 14mila crediti.

In attacco spazio al tridente composto da

Domenico Berardi (87)

Jamie Vardy (87)

Ben Yedder (88)

: tre buonissime carte, tre bomber per tutte le tasche. Il più economico è l'attaccante del Sassuolo che è ottenibile per meno di 20mila crediti. Anche la stella del Leicester City può essere acquistato per una cifra simile, circa 23mila crediti: molto più costoso è il centravanti del Monaco che sfiora i 70mila crediti.

In panchina e in tribuna ci sono un paio di attaccanti da comprare a occhi chiusi:

Kodjo Fo-Doh Laba (80)

Georgios Giakoumakis (85)

GIOCATORE DEL MESE SERIE A

Title Update 11

– Nuovo aggiornamento per FIFA 22: EA ha reso disponibile ilanche per le versioni console: vengono risolti una serie di problemi nella modalità Carriera e, soprattutto, di disconnessione durante le partite online.

Nel frattempo, EA ha annunciato il vincitore del premio del

Giocatore del Mese di Maggio

Sandro Tonali (87)

della nostra Serie A: è, riscattabile tramite una Sfida Creazione Rosa.