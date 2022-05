FIFA 22 Ultimate Team: Audero, Belotti, Bonucci e Mertens guidano la squadra

Mancano ancora tre settimane all'appuntamento più atteso della stagione: per prepararci all'evento è meglio studiare la Squadra della Settimana numero trentatré della stagione. Per la seconda volta di fila EA sceglie la strada del risparmio e per completare il "dream team" servono poco meno di 400mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Emil Audero (82)

– Dopo un po' di Germania nelle ultime settimane si torna a casa nostra: tra i pali il prescelto è, estremo difensore della Sampdoria. Il portiere italiano è alla prima carta della stagione e resta consigliato solo ai tifosi blucerchiati che hanno ancora negli occhi il rigore parato nel derby (12mila crediti).

La linea a quattro presenta al centro la coppia

Leonardo Bonucci (87)

Cristian Romero (87)

Moussa Niakhaté (81)

Christian Günter (86)

mentre sugli esterni. Un quartetto davvero tosto, quattro buonissime carte nere: per il capitano del Piemonte Calcio e per il suo ex compagno di squadra argentino (che milita da qualche anno negli Spurs di Conte) 27mila e 24mila crediti si possono anche spendere. A sorprendere è soprattutto il laterale tedesco del Friburgo che è una bestia da FUT immarcabile: da comprare assolutamente (costa solo 18mila crediti!). Non male al prezzo di 13mila crediti neanche l'esterno francese che milita nel Mainz in Bundesliga.

A centrocampo è tornata a brillare la stella di

Dries Mertens (86)

Lovro Majer (84)

Gedson Fernandes (81)

supportata dall’estro e della creatività di. La prima carta nera dedicata al "Ciro" di Napoli piace ma fino a un certo punto: 18mila crediti si possono anche spendere (facendolo giocare più avanti). Per quanto riguarda le card del croato e del portoghese c'è da poco da stare allegri, nonostante le quotazioni più che abbordabili (14mila e 11mila crediti).

Il "Gallo" guida il tridente in attacco di questa settimana: oltre al nostro

Andrea Belotti (84)

Richarlison (84)

Morales (86)

ci sono anche. Il brasiliano dell'Everton è davvero buono in questa versione (16mila crediti) così come il bomber granata (15mila). Meno convincente l'attaccante spagnolo del Levante che costa un filo di più (18mila crediti).

In panchina e in tribuna ci sono un paio di giocatori piuttosto interessanti:

Moses Simon (81)

Lee Gregory (76)

sono consigliati.

SI VOTA IN PREMIER LEAGUE

Title Update 10

Player of the Month

Premier League

chi la spunterà tra CR7, Son, De Bruyne e Gabriel Jesus?

– Dopo aver pubblicato l'aggiornamentoanche per le versioni console, EA ha finalmente annunciato le nomination dedicate aldi aprile della. Questa volta sono stati scelti otto grandissimi giocatori:Per scoprirlo, andate a votare sul sito ufficiale di FIFA 22.