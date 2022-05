FIFA Ultimate Team 22: finalmente Tonali!

Il clamoroso annuncio di EA Sports FC e la finale tra Inter e Juventus, insomma, non devono distrarci, è tempo di tornare a giocare con FUT e per la trentaquattresima Squadra della Settimana EA punta ancora una volta su una formazione piuttosto economica: per completare il dream team bastano poco meno di 400mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Jordan Pickford

Jordi Alba

Marc Cucurella

Domenico Criscito

l'esterno del Genoa, acquistabile per "solo" 13mila crediti

– Dopo il nostro Emil Audero (82) è il turno del portiere delle nazionale inglese(86). L'estremo difensore dell'Everton è alla seconda carta della stagione e si conferma una buona scelta: 21mila crediti si possono spendere. La linea a tre di questa settimana è composta da(88),(84) e dal nostro(84), alla prima carta nera stagionale. Tre buonissimi difensori, tre carte discrete, nulla di più: per lo spagnolo del Barcellona servono 27mila crediti, per quello del Brighton circa 16mila crediti. Il migliore è invece

IGN

A centrocampo la qualità e quantità non mancano con

Luis Alberto

Cody Gakpo

Seko Fofana

Aurélien Tchouaméni

(88),(84),(84) e(87). Il geniale trequartista della Lazio in questa terza carta non è male (26mila crediti) anche se gli altri centrocampisti hanno un miglior rapporto qualità/prezzo: sono da comprare tutti e tre (costano rispettivamente 13mila, 15mila e 29mila crediti). Insomma, con poco meno di 60mila crediti si può costruire una mediana davvero poderosa.

Raheem Sterling

Iago Aspas

Patrik Schick

(92) è la stella del tridente d'attacco: a far compagnia al bomber inglese ci sono lo spagnolo(89) e il ceco(84), una vecchia conoscenza del nostro campionato. Il primo ha una quotazione da top player (circa 200mila crediti) ma un pessimo rapporto qualità/prezzo. Molto meglio l'ex bomber di Roma e Sampdoria: 13mila crediti sono un affare. Aspas, invece, è consigliato solo ai fan del Celta Vigo: 34mila crediti sono davvero una cifra eccessiva.

In panchina e in tribuna ci sono un paio di giocatori piuttosto interessanti: consigliatissimi il nostro

Sandro Tonali

Nordi Mukiele

(84) e(84) del Lipsia.





EA SPORTS FC

a partire dalla stagione 2023/2024 il rapporto quasi trentennale terminerà

Ultimate Team

– Com'è ormai noto, è stato ufficializzato il divorzio tra la FIFA ed Electronic Arts:. Da un lato, nel segno della continuità, EA continuerà a produrre il suo gioco di calcio, con un nome diverso ma le caratteristiche che abbiamo imparato ad apprezzare, compreso

FIFA, dal canto suo, è convinta di poter fare ancora meglio proseguendo da sola, probabilmente creando esperienze calcistiche diversificate per raggiungere ogni tipo di videogiocatore. Per ora, EA si è affrettata a comunicare che le licenze su cui basa il suo gioco non sono in pericolo, tant'è che tantissime squadre in tutto il mondo hanno prontamente aderito a una campagna social dedicata:

Siamo nel Club

Serie A

. Tra queste c'è anche la maggior parte delle squadre die sono state confermate le licenze per Premier League, LaLiga, Bundesliga, UEFA, Conmebol e Nike.

IGN

Infine, EA ha annunciato il vincitore del premio del “Giocatore del Mese di Aprile” della Premier League: a trionfare è stato

Cristiano Ronaldo

(94) che ha ottenuto una nuova carta (la nona della stagione!) riscattabile tramite una classica Sfida Creazione Rosa.