FIFA 22 Ultimate Team: Giroud spezza la maledizione del "9" al Milan!

In attesa che il calciomercato si scaldi, EA ha pubblicato la trentaseiesima squadra della settimana di FIFA Ultimate Team con diversi protagonisti dell'ultima giornata della nostra Serie A . Poteva non esserci Olivier Giroud (84) nella Squadra della Settimana numero trentasei? Assolutamente no!

Dopo aver consegnato ai rossoneri lo Scudetto con la doppietta al Sassuolo, il centravanti francese conquista anche il dream team di EA. Il capitano della squadra da 500mila crediti, però, è la stella del Tottenham Heung Min Son (92).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Diego López (86)

– In porta è il turno di, portiere dell'Espanyol. Lo spagnolo è alla terza carta nera della stagione e ha una valutazione interessante, circa 11mila crediti.

Davanti a lui troviamo un terzetto composto da

Andrew Robertson (91)

Alessandro Bastoni (88)

Gabriel Paulista (86)

. Tre buonissimi difensori capaci di accontentare un po' tutti gli allenatori di FUT: il migliore come rapporto qualità/prezzo è il centrale nerazzurro che per 19mila crediti si rivela essere un ottimo affare. L'esterno del Liverpool non è male ma costicchia: oltre 90mila crediti. Più abbordabile il brasiliano del Valencia che può essere una buona alternativa per 11mila crediti.

A centrocampo spicca

Ángel Di María (90)

Ilkay Gündogan (88)

Sofyan Amrabat (84)

Jack Harrison (84)

, l'uomo dei desideri del Piemonte Calcio per la nuova stagione. Completano la mediana. Il fuoriclasse argentino si fa apprezzare per la tecnica sopraffina, i dribbling ubriacanti e la velocità: pur essendo leggerino 35mila crediti sono spendibili. Il tedesco del City, invece, continua a non convincere in questa carta da 20mila crediti: molto meglio il marocchino della Fiorentina e l'inglese del Leeds United che costano entrambi 10mila crediti.

In attacco troviamo il tridente

Heung Min Son (92)

Olivier Giroud (84)

Andy Delort (87)

. Il migliore dei tre è l'attaccante del Nizza che è un fenomeno assoluto in FUT e può essere comprato per 15mila crediti. Il neo bomber campione d'Italia è una sentenza nel gioco aereo ma è troppo lento in questa versione (in vendita a 11mila crediti), mentre il fenomeno di Conte ha una quotazione altissima, circa 145mila crediti.

In panchina e in tribuna ci sono un paio di attaccanti interessanti:

Anthony Lozano (83)

Tunde Owolabi (68)

LALIGA: IL GIOCATORE DI MAGGIO

Player of the Month

LaLiga Santander

– Mentre EA si diverte a comporre le Squadre della Stagione si continua a votare per il giocatore del mese. Questa settimana sono state svelate le nomination per ildi maggio dedicato alla

Ricordiamo che per votare bisogna andare sul sito ufficiale di EA: il vincitore riceverà una carta ad hoc riscattabile con le solite

Sfida Creazione Rosa

e sarà disponibile nel mese di giugno.