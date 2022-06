FIFA 22 Ultimate Team: Leão domina la Serie A!

A sorpresa, il capitano della selezione proposta da EA è Rafael Leão, che ha suggellato un finale di campionato trionfale per il Milan.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE SERIE A

Mike Maignan (92)

– In porta è il turno di, autore di un campionato strepitoso. Il francese si è guadagnato due carte nere nella stagione ma la nuova card è assolutamente fantastica: 42mila crediti sono una quotazione onesta.

In difesa troviamo qualità, velocità e solidità:

Theo Hernández (95)

Juan Cuadrado (93)

Kalidou Koulibaly (95)

Gleison Bremer (90)

Milan Škriniar (92)

sulle fasce,in mezzo. Il laterale del Milan è senza ombra di dubbio il miglior esterno in FUT: la nuova carta ha una valutazione da un milione e 100mila crediti. Decisamente più a buon mercato l'esterno del Piemonte Calcio: il colombiano si può acquistare per 192mila crediti. Il migliore tra i centrali è il senegalese del Napoli che è anche quello che costa di più, quasi 500mila crediti. Per chi vuole risparmiare il brasiliano del Torino è un grande affare (26mila crediti): costa la metà di Škriniar (52mila crediti) ed è complessivamente meglio.

IGN

Sandro Tonali (95)

Sergej Milinkovic-Savic (94)

Marcelo Brozovic (94)

Hakan Çalhanoglu (93)

Rafael Leão (97)

Domenico Berardi (96)

suggella l'ottima stagione nel Milan con la settima carta stagionale: a fargli compagnia in cabina di regia c'è, autore di un altro campionato da incorniciare con assist e gol in quantità industriale. La coppia nerazzurracompleta la mediana. Come esterni EA ha scelto

Consigliatissimi i due giocatori del Milan: l'italiano ha una quotazione sui 300mila crediti, mentre il portoghese viaggia su cifre stellari, due milioni e 600mila crediti. Consigliato anche il serbo della Lazio che ha un eccellente rapporto qualità/prezzo (70mila crediti). La coppia nerazzurra, invece, non convince nonostante le quotazioni abbordabili (81mila per il croato, 40mila per il turco). Interessante, invece, la carta dedicata all'esterno italiano del Sassuolo: peccato solo per il prezzo, oltre 170mila crediti.

In attacco troviamo il tridente

Ciro Immobile (96)

Dušan Vlahovic (96)

Paulo Dybala (96)

: un trio ha una valutazione che supera i tre milioni di crediti. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il serbo arrivato a gennaio al Piemonte Calcio: 215mila crediti sono un affare. Anche il bomber della Lazio è ottimo anche se costa qualcosa di più, circa 290mila crediti. Meno convincente il fantasista argentino: due milioni e mezzo di crediti per Dybala sono davvero troppi.

IGN

SEPARAZIONE IN CASA NERAZZURRA

si concluderà la partnership di marketing esclusiva con l’Inter

– Le strade tra EA e Inter si separano: lo ha annunciato ufficialmente il colosso nord americano con un comunicato. A partire dal prossimo 1 luglio, infatti,(la licenza ufficiale nel gioco non cambierà).

Nel frattempo il

Chelsea

FIFA 23

ha fatto sapere che il team di EA ha effettuato delle nuove scansioni dei volti dei propri tesserati per