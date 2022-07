Fifa Ultimate Team 22 - I migliori della SüperLig

Nel frattempo EA ha dato una bella sistematina al gameplay di FIFA 22 (un anticipo di quello che troveremo in FIFA 23 ?) e confezionato una Squadra della Stagione dedicata al campionato turco con un paio di card davvero imperdibil i, come quella del nostro SuperMario.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA SüperLig

– Nel campionato turco non sono mancate le sorprese e soprattutto il nostro Mario Balotelli è tornato a risplendere dopo un periodo un po' opaco. Si tratta di una delle Squadre della Stagione con maggior potenziale e più sottovalutate (meno di 900.000 crediti per completarla).

In porta il prescelto è

Ugurcan Çakir (88)

Onur Bulut (88)

Min Jae Kim (89)

Guilherme Haubert Sityá (90)

Abdülkerim Bardakci (88)

Konyaspor

Fenerbahçe

Kayserispor

, portiere del Trabzonspor che si è guadagnato la prima carta speciale della stagione. Una card interessante e una quotazione da campione assoluto, circa 80.000 crediti. In difesa la qualità non manca davvero, merito del quartetto. Il migliore dei quattro è il laterale brasiliano delche per 74.000 crediti è super affare: ottimi anche il coreano dele il tedesco delche si possono acquistare per 76.000 e 75.000 crediti. Meno convincente il centrale turco del Konyaspor che costa 78.000 crediti.

IGN

A centrocampo ritroviamo una vecchia conoscenza del campionato italiano come

Marek Hamšík (94)

Miha Zajc (90)

Edin Višca (93)

Anthony Nwakaeme (92)

coadiuvato in regia dae sulle fasce da: quest'ultimo è da comprare a occhi chiusi, è una bestia da FUT immarcabile che costa “solo” 78.000 crediti. Consigliatissimo il mitico “Marekiaro” che viaggia sui 90.000 crediti: decisamente meno interessanti lo sloveno Zajc e il bosniaco Višca che costano sugli 80.000 crediti.

In attacco ritroviamo

Mario Balotelli (92)

Umut Bozok (90)

Kasımpaşa

che fa coppia con: SuperMario è assolutamente devastante in questa nuova carta che costa circa 87.000 crediti. Non male neanche il bomber francese delche può essere acquistato per qualcosa di meno, circa 79.000 crediti.

IGN

NUOVO AGGIORNAMENTO

FIFA 23

Title Update 14

è stata aumentata la velocità del pallone dopo un colpo di testa non perfetto e il numero delle animazioni nell'esecuzione di certi dribbling

– In attesa di svelare ufficialmente, EA continua ad aggiornare FIFA 22: è disponibile da qualche giorno per tutte le versioni il “” che risistema il gameplay. In particolare, è stato fatto un lavoro di rifinitura sulle traiettorie dei tiri, sui portieri e sui contrasti dei difensori, mentre. Sono stati risolti, poi, una serie di problemi in FUT nella ricerca di alcuni articoli relativi allo stadio e ai consumabili.

Nel frattempo sono disponibili le carte

Mutaforma

della quarta squadra (“ShapeShifters”, in cui i giocatori cambiano di ruolo) ottenibili attraverso il completamento di particolari Sfide Creazione Rosa.