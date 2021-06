FIFA 21 Ultimate Team: Verratti verso la gloria

Anche Electronic Arts partecipa all'Europeo e alla Coppa America con il Festival of Futball - Strada verso la Gloria , una squadra di super campioni dotati di carte dinamiche che possono aumentare di overall. La prima infornata è composta da quattordici giocatori e non ci sono portieri: il valore del dream team si aggira sui 13/14 milioni di crediti.

LA SQUADRA VERSO LA GLORIA – Nella nostra analisi partiamo dai giocatori più scarsi (si fa per dire!): Alexandr Golovin (90), Thorgan Hazard (90) e Denis Zakaria (91). Il più forte del terzetto è proprio quest'ultimo: il centrocampista svizzero del Borussia Mönchengladbach è un muro insuperabile e con una quotazione che si aggira sui 90mila crediti è un super affare. Per quanto riguarda il fratello meno famoso della famiglia Hazard, la carta di Thorgan è piuttosto interessante ma costosa: 250mila sono decisamente troppi. L'esterno russo del Monaco, invece, ha un rapporto qualità/prezzo migliore rispetto al belga: 60mila crediti non sono così proibitivi.

Yusuf Yazici (92), Davinson Sánchez (93), Serge Gnabry (93) e Vinícius Júnior (93) sono un quartetto interessante. Il turco del Lille è una bestia da FUT e costa appena 60mila crediti: per chi è alla ricerca di un bomber affidabile è un acquisto consigliatissimo. Il difensore colombiano del Tottenham è una roccia difficile da superare con una quotazione fuori mercato: 220mila crediti sono veramente troppi. Per chi cerca degli esterni in attacco capaci di saltare i difensori in dribbling o in velocità, Gnabry e Vinícius Jr. possono essere una scelta interessante: tra i due quello che convince di più è il tedesco del Bayern Monaco che ha una quotazione più abbordabile (290mila crediti contro i 3 milioni e 600mila crediti richiesti per il brasiliano del Real Madrid!).

Il quintetto Matthijs de Ligt (94), Marco Verratti (94), Phil Foden (94), Marcos Acuña (94) e Marcos Llorente (94) piace e non poco. Il difensore olandese della Juventus è davvero ottimo in questa card e con una quotazione ragionevole, circa 220mila crediti. Il piccolo principe italiano del PSG si conferma eccellente nella fase offensiva mentre manca di fisicità in quella difensiva: 500mila crediti sono una bella cifra. La promessa del calcio inglese e del Manchester City Phil Foden ha invece una quotazione mostruosa: 1 milione di crediti sono una follia. Molto più interessante il centrocampista del Siviglia Acuña: costa la metà di Foden (500mila crediti) ed è molto più forte in FUT. Il laterale dell'Atletico Madrid Llorente completa il quintetto: un fenomeno da comprare anche se costa moltissimo (970mila crediti).

Concludiamo con l'inedita coppia d'attacco Antoine Griezmann (95) e Kai Havertz (95): due giovani bomber con quotazioni importanti. Il primo viaggia sui 3 milioni di crediti, il secondo sui 2 milioni di crediti: decisamente troppi. Meglio lasciar perdere.

FACE SCAN PER FIFA 22 – Il Liverpool ha pubblicato attraverso i propri canali social alcune immagini e un video dedicati alle sessioni di scan dei volti dei calciatori dei Reds per il nuovo FIFA 22. Da non perdere poi la Squad Battle creata dal celebre youtuber Zano XVII.

