FIFA 21 Ultimate Team: la vera super squadra della stagione!

LA SQUADRA DELLA STAGIONE – Il portiere della Squadra della Stagione è Jan Oblak (96), estremo difensore dell'Atletico Madrid fresco vincitore della Liga spagnola. Lo sloveno è un portiere fenomenale: la sua quotazione si aggira sui 100mila crediti ed è un vero affare.

Nella linea a tre proposta da EA c'è tanta Serie A: Stefan de Vrij (92) e Theo Hernández (92) fanno compagnia a un altro ex del nostro campionato come João Cancelo (91). Un trio fortissimo e velocissimo: l'olandese campione d'Italia è quello che costa di meno, solo 65mila crediti. Per la freccia rossonera servono oltre 550mila crediti (è una bestia da FUT!), mentre per il portoghese ex Inter e Juventus circa 185mila crediti.

IGN

In mezzo al campo troviamo Joshua Kimmich (96), Kevin De Bruyne (96), Bruno Fernandes (97) e Mohamed Salah (96), un quartetto che ha davvero tutto: tecnica, fisico, fantasia e acume tattico. Il tedesco del Bayern Monaco è un ottimo centrocampista centrale e ha una quotazione importante, quasi 500mila crediti. Il fenomenale cervello del City di Guardiola e della nazionale belga viaggia sui 600mila crediti, così come la stella egiziana del Liverpool che supera abbondantemente i 630mila crediti. Dopo essere passato come una meteora nella nostra Serie A, il portoghese Fernandes ha trovato la consacrazione definitiva nei Red Devils di Manchester: la sua strepitosa stagione gli è valsa una carta da oltre 2 milioni e 300mila crediti!

In attacco preparate il bonifico: Lionel Messi (98), Cristiano Ronaldo (98) e Robert Lewandowski (98) sono tre magnifici bomber. Per la stella del Barcellona siamo tranquillamente sui due milioni e mezzo di crediti, per quella della Juventus sui 6 milioni di crediti: dei tre il più economico è senza dubbio l'attaccante polacco del Bayern Monaco che ha una quotazione sui 900mila crediti.

In panchina (per modo di dire) troviamo campioni del calibro di Romelu Lukaku (96), Kylian Mbappé (97), Jonathan Bamba (92) e Harry Kane (96): il primo costa quasi 700mila crediti, il secondo 5 milioni di crediti, il terzo 430mila crediti mentre il quarto appena 180mila crediti. Dei quattro come rapporto qualità/prezzo è consigliatissimo il vice capocannoniere del campionato italiano: il buon Romelu è da acquistare senza alcuna esitazione!

IGN

NUOVO EVENTO – Per festeggiare degnamente la partenza del campionato europeo (UEFA EURO 2020/21 è un'esclusiva di eFootball 2021 di Konami) EA sta per lanciare questo venerdì un nuovo evento a sorpresa (dovrebbe essere il famoso "Festival of FUTball"). Nel frattempo si comincia a parlare di FIFA 22: le ultime indiscrezioni parlano di un nuovo motore grafico (nello specifico di un aggiornamento del Frostbite sviluppato da DICE) che dovrebbe portare a un rinnovamento del comparto grafico e, soprattutto, permettere una revisione della fisica di gioco e dell'intelligenza artificiale.

Per finire non perdete la spettacolare Squad Battles della settimana: questa volta è il turno del fenomenale "Maradona dei Carpazi" Gheorghe Hagi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!