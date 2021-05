FIFA 21 Ultimate Team: Morata all'ultimo minuto!

Il campionato di Serie A è finito, l' Europa League ha incoronato il Villareal dello specialista Unai Emery (al quarto centro nella competizione!) e manca solo all'appello la finale più attesa, quella della Champions League tra il Manchester City di Guardiola e il Chelsea di Tuchel. Come sempre è arrivata la nuova Squadra della Settimana di Electronic Arts: per il trentacinquesimo appuntamento della stagione il capitano è la ritrovata stella del Liverpool Sadio Mané (92) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo l'highlander Gianluigi Buffon (84) questa settimana tocca a Jasper Cillessen (84), portiere del Valencia. La carta nera dell'olandese (la prima della stagione) è più che onesta come la sua quotazione: 11mila crediti.

Nella difesa a tre di EA spicca il centrale del Milan Simon Kjær (85) autore di una stagione davvero buona: il danese si conferma un buon giocatore anche in FUT con una quotazione abbordabilissima, circa 12mila crediti. A fargli compagnia ci sono il cileno del Monaco Guillermo Maripán (84) e lo spagnolo del Real Betis Víctor Ruiz (81): due difensori molto fisici, forti nel gioco aereo e nei tackle ma troppo lenti per affrontare i velocissimi attaccanti di FUT. Da lasciar perdere nonostante i prezzi stracciatissimi (10mila e 11mila crediti).

In mezzo al campo ritroviamo l'ex pallone d'oro Luka Modric (88) che fa coppia con il centrocampista del Borussia Mönchengladbach Lars Stindl (85): il fuoriclasse croato del Real Madrid si conferma un fantastico regista anche in FUT con una quotazione alla portata di tutti ("solo" 31mila crediti). Il tedesco invece è un discreto giocatore, nulla di più (costa 15mila crediti). Molto più interessanti le fasce laterali dove imperversano la stellina della Costa d'Avorio Nicolas Pépé (87) e quella della Germania Serge Gnabry (88): due esterni alti velocissimi e interessanti che si possono acquistare per 29mila e 37mila crediti. A queste cifre sono consigliatissimi entrambi.

In attacco lo spettacolo non manca con il tridente Álvaro Morata (88), Luis Suárez (90) e Sadio Mané (92). Il migliore dei tre come rapporto qualità/prezzo è il bomber della Juventus che costa solo 27mila crediti, mentre l'uruguaiano si è confermato attaccante di razza (44mila crediti) conquistando la Liga spagnola con l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone. Il senegalese del Liverpool di Klopp non ha brillato particolarmente in questa stagione ma si è rivelato decisivo nel finale: 298mila crediti sono una bella cifra ma il buon Sadio in FUT può fare davvero molto male!

In panchina e in tribuna i giocatori da tenere d'occhio questa settimana sono l'attaccante del Salisburgo Karim Adeyemi (81) e quello del Lille Jonathan David (84).

LA MAGLIETTA DELLA CHAMPIONS – In occasione della finale di Champions League di sabato EA in collaborazione con la UEFA mette a disposizione di tutti i giocatori di FUT una speciale maglietta per la manifestazione. Nel frattempo EA ha pubblicato la nuova patch v1.22 di FIFA 21 anche per le versioni console (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S). L’aggiornamento ha risolto una serie di problemi riscontrati nelle modalità FUT, Volta Football e Carriera.

