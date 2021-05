FIFA 21 Ultimate Team: la rivincita del Niño Maravilla

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Stagione a dir poco complicata per il portiere brasiliano del Liverpool: tra errori piuttosto insoliti e qualche problema famigliare, il rendimento di Alisson (91) tra i pali del Liverpool è crollato inaspettatamente lasciando Klopp e i tifosi dei Reds piuttosto increduli. Per fortuna nelle ultime partite il ragazzo si è ripreso alla grande ottenendo così la prima carta nera della stagione! La sua quotazione è da top player: oltre 85mila crediti, mentre la versione oro si può acquistare per 60mila crediti.

Il terzetto difensivo di questa settimana è completamente inedito e tutti e i tre difensori sono alla seconda carta nera della stagione: stiamo parlando di Raphaël Guerreiro (87) del Borussia Dortmund, Damien Da Silva (84) del Rennes e Bukayo Saka (84) dell'Arsenal. Tre difensori "onesti" con caratteristiche diverse tra loro e quotazioni interessanti: il migliore come rapporto qualità/prezzo resta il giovane dei Gunners che si può portare a casa con soli 13mila crediti. Gli altri due costano rispettivamente 32mila crediti e 12mila crediti ma non convincono più di tanto.

IGN

Le sorprese non mancano neanche in mediana dove la coppia Ivan Rakitic (86) e Lorenzo Pellegrini (84) dettano i ritmi di gioco accompagnati sulle fasce da José Luis Morales Nogales (86) e Andrej Kramaric (86). Un quartetto dai piedi buoni e a buon mercato: il vero crack è lo spagnolo Morales del Levante che salta gli avversari come se fossero birilli (circa 57mila crediti). L'ex-stella del Barcellona Rakitic (23mila crediti) e il connazionale croato Kramaric (24mila crediti) piacciono ma fino a un certo punto, mentre il talentuoso centrocampista italiano della Roma non ha ancora una carta nera all'altezza (13mila crediti).

Se il centrocampo lascia un po' l'amaro in bocca, l'attacco è pura melassa. Callum Wilson (86), Victor Osimhen (84) e il sopracitato Alexis Sánchez (85) sono tanta roba, se pensiamo che con meno di 70mila crediti si possono comprare tre grandissimi bomber! Il nigeriano del Napoli e l'inglese del Newcastle sono due bestie da FUT e costano una sciocchezza, 15mila crediti per il centravanti di Rino Gattuso e 28mila crediti per quello di Steve Bruce. Per il bomber di Antonio Conte invece servono 20mila crediti.

In panchina e in tribuna i giocatori da tenere d'occhio questa settimana sono la coppia francese Florian Ayé (78) e Gaëtan Laborde (84) e l'inglese Martyn Waghorn (78) nella versione carta "eroe".

IGN

FIFA 22 – Cresce come sempre l'attesa per conoscere tutte le novità che riguarderanno il prossimo capitolo della serie calcistica firmata da Electronic Arts. Il nuovo FIFA 22 verrà annunciato ufficialmente solo il prossimo 22 luglio durante l'evento EA Play Live 2021, l'evento online in cui il colosso americano svelerà la line-up dei prossimi giochi.

Da non perdere per gli amanti delle "Squad Battle" quella creata da una leggenda del calcio argentino: il mitico Juan Román Riquelme!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!