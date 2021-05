FIFA 21 Ultimate Team: è tornato il Pipita

Ci aspetta un finale thrilling per scoprire chi riuscirà ad accedere agli ultimi posti disponibili per la zona Champions : chi la spunterà alla fine tra Napoli , Milan e Juventus ? In attesa di conoscere il verdetto della nostra Serie A consoliamoci con la solita imprescindibile Squadra della Settimana di FIFA 21 . Siamo al trentaquattresimo appuntamento della stagione: il capitano è il terzino del Liverpool Trent Alexander-Arnold (89) e servono un po' più di 600mila crediti per completare il dream team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - L'immortale Gianluigi Buffon (84) sorprende ancora una volta con la prima carta nera della stagione. Per il "Gigi nazionale" servono solo 13mila crediti: consigliato a tutti i tifosi bianconeri e per chi vuol costruire una squadra made in Serie A.

A far compagnia al totem azzurro ci sono lo spagnolo José Ignacio Fernández Iglesias (83), Dedryck Boyata (84) e Trent Alexander-Arnold (89). Il "Nacho" del Real Madrid è un buonissimo difensore (16mila crediti) così come l'esterno del Liverpool (85mila crediti): il vero affare è il centrale dell'Everton di Ancelotti che è la classica bestia da FUT (15mila crediti).

IGN

A centrocampo la vera sorpresa è lo svizzero Christian Fassnacht (84) del BSC Young Boys, un altro fenomeno da FUT da comprare a occhi chiusi: viene via per "solo" 11mila crediti. Interessante lo spagnolo Carlos Soler Barragán (86) del Valencia e anche il danese Pierre-Emile Højbjerg (85) del Tottenham: si possono acquistare rispettivamente per 24mila e 16mila crediti. Discorso diverso per Ousmane Dembélé (86): la stellina del Barcellona ha una quotazione mostruosa (270mila crediti) e un rendimento troppo altalenante. Meglio lasciar perdere!

In attacco ritroviamo due vecchie conoscenze della nostra Serie A: gli ex bomber del Napoli Arkadiusz Milik (84) e Gonzalo Higuaín (85). Insieme a loro nel tridente di EA troviamo anche l'attaccante dello Strasburgo Ludovic Ajorque (87): è lui il vero affare della settimana, "solo" 28mila crediti per un goleador inarrestabile! Il polacco dell'Olympique di Marsiglia e l'argentino dell'Inter Miami di David Beckham sono due buoni attaccanti ma sembrano aver perso il tocco magico in FUT: costano rispettivamente 12mila e 15mila crediti.

In panchina e in tribuna i giocatori da tenere d'occhio questa settimana sono tutti in attacco: Evangelos Pavlidis (78), Serdar Dursun Ohi (82) e Omoijuanfo (78) sono tre grandissimi affari.

IGN

SQUAD BATTLE DEL FENOMENO - EA ha annunciato una nuova patch (v1.20) per FIFA 21: l'aggiornamento è disponibile - per ora - solo per la versione PC mentre quello per le console (PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S) dovrebbe arrivare a giorni. La lista delle correzioni è piuttosto lunga e riguarda le principali modalità di gioco (FUT, Volta Football e Carriera).

Da non perdere, infine, la Squad Battle creata da Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo: lo squadrone è piuttosto tosto da affrontare!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!