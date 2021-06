FIFA 21 Ultimate Team: la rivincita di Paquetà

LA SQUADRA DELLA STAGIONE LIGUE 1 – In porta troviamo proprio uno dei compagni di squadra di Mbappé nel club parigino: si tratta di Keylor Navas (94). L'ex portiere del Real Madrid si conferma una stella di prima grandezza anche nel campionato francese: la sua valutazione si aggira sui 120mila crediti.

Il terzetto difensivo José Fonte (93), Marquinhos (93) e Jonathan Clauss (90) non è affatto male anche se costicchia: la bellezza di 400mila crediti! Dei tre è consigliatissimo il laterale Clauss del Lens: una bestia da FUT acquistabile per quasi 80mila crediti. Per quanto riguarda il centrale portoghese del Lille e quello brasiliano del PSG è consigliabile lasciar perdere: il primo ha una quotazione sui 55mila crediti, il secondo oltre i 270mila crediti.

In mezzo al campo le sorprese non mancano. Lucas Paquetá (90) e Benjamin André (92) hanno disputato una stagione a dir poco sorprendente rispettivamente nelle fila del Lione e in quelle del Lille che ha spodestato il solito PSG dal trono della Ligue 1. Per l'ex giocatore del Milan servono 110mila crediti ma il brasiliano li vale tutti, così come il centrocampista francese che costa un po' meno, circa 90mila crediti. Sugli esterni ritroviamo un fenomeno come Ángel Di María (95) e un talento come Jonathan Bamba (92): due laterali velocissimi ma non a buon mercato. Il primo viaggia sui 350mila crediti, il secondo sui 500mila crediti.

In attacco c'è solo l'imbarazzo della scelta tra Kylian Mbappé (97), Neymar Jr (96) e Memphis Depay (95). Il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'olandese del Lione: Depay ha una quotazione che si aggira sui 670mila crediti ed è una bestia da FUT. Mbappé costa quasi 6 milioni di crediti ed è un fenomeno assoluto, mentre la stella della nazionale brasiliana non vale gli oltre 9 milioni necessari per acquistarla.

In panchina sono consigliati il bomber turco Burak Yilmaz (91) e il centrocampista francese Gaëtan Laborde (89): il primo si può acquistare per meno di 40mila crediti, il secondo per poco meno di 30mila crediti.

LA SQUADRA DI PELÉ – EA non si stanca mai di aggiornare e perfezionare la sua simulazione calcistica: qualche giorno fa è stata pubblicata una nuova patch per la versione PC di FIFA 21 (Title Update 16) che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 e Xbox One/Series X/S. Nello specifico sono stati sistemati un paio di bug nella modalità Carriera e in quella Rivals in FUT.

Da non perdere, poi, la Squad Battle creata nientepopodimeno che sua maestà Pelé: una squadra a dir poco leggendaria!

