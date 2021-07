FIFA 21 Ultimate Team: Spinazzola e Locatelli nello squadrone dell'estate!

LA SQUADRA DELLE STELLE ESTIVE – In porta troviamo il portiere cileno del Real Betis Claudio Bravo (92), uno dei migliori giocatori della Liga spagnola. La carta proposta da EA piace anche se costa un po': servono più o meno 55mila crediti.

In difesa segnaliamo il nostro sfortunatissimo Leonardo Spinazzola (93), il danese Andreas Christensen (93) e lo spagnolo Aymeric Laporte (95). Come qualità rapporto/prezzo il migliore del terzetto è proprio l'esterno della Roma che viene via per meno di 90mila crediti. Per quanto riguarda i difensori del Chelsea e del Manchester City c'è poco da scegliere: il centrale di Guardiola è fortissimo ma costosissimo, circa 270mila crediti. Molto più a buon mercato il difensore danese di Tuchel, fresco vincitore della Champions League: 64mila crediti sono più che pagabili.

IGN

Il pacchetto di centrocampo con Kalvin Phillips (94), Manuel Locatelli (95), Kevin De Bruyne (98), Luka Modric (97), Denzel Dumfries (94) e Angel Romero (91) è davvero interessante e in grado di accontentare un po' tutti. I migliori come rapporto qualità prezzo solo l'olandese del PSV Dumfries (73mila crediti), l'inglese del Leeds United Phillips (110mila crediti) e il nostro Locatelli (100mila crediti). Per quanto riguarda De Bruyne e Modric sono due stelle di prima grandezza ma fuori portata per la maggior parte degli allenatori di FUT: costano rispettivamente 800mila e 560mila crediti. Romero è molto più economico (43mila crediti) ma è “solo” un buon giocatore.

Oltre al solito Cristiano Ronaldo (99), in attacco c'è sempre il rivale di sempre, Lionel Messi (99). A far loro compagnia ci sono il brasiliano Richarlison de Andrade (96) e lo svedese Alexander Isak (95). Per CR7 servono più o meno 4 milioni e 350mila di crediti, per la Pulce argentina circa 2 milioni di crediti, mentre per Richarlison oltre 600mila crediti. Il migliore del quartetto è a sorpresa lo svedese Isak: solo 120mila crediti per una bestia da FUT!

IGN

NUOVE ICONE IN ARRIVO – Mentre continuano le indiscrezioni su FIFA 22, alcuni insider hanno fatto trapelare una lista di possibili nuove Icone: si parla insistentemente di Cafu, Di Stefano, Rooney, Van Persie, Di Natale, Casillas e Dempsey. Nel frattempo, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Benfica è stato annunciato il rinnovo della partnership con EA: è probabile che in FIFA 22 venga finalmente aggiunto anche l’Estádio da Luz di Lisbona.

