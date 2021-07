FIFA 21 Ultimate Team: le stelle del Sud America

LA SQUADRA SUDAMERICANA – In porta troviamo Gabriel Arias (87), portiere cileno del Racing Club, uno dei migliori giocatori del torneo sudamericano e del campionato argentino. La terza carta stagionale piace non poco (ottimi i riflessi e il posizionamento) anche se costicchia: circa 33mila crediti.

In difesa spicca il terzetto Lisandro López (89), Alberto Espínola (87) e Fabrizio Angileri (88): tre ottimi difensori con caratteristiche diverse e in grado di accontentare un po' tutti gli allenatori di FUT. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'esterno del River Plate: Angileri è una bestia da FUT che costa meno di 50mila crediti. L'esperto López del Boca Juniors si conferma solido e con una quotazione importante, circa 52mila crediti. Il paraguaiano Espínola del Cerro Porteño è una delle sorprese della stagione: 35mila crediti meritatissimi!

Il centrocampo con Billy Arce (89), Richard Ortiz (88), Diego Valencia (86) e Tomás Chancalay (92) è qualcosa di spettacolare. Arce, centrocampista del LDU Quito, è un buon giocatore ma non vale i 50mila crediti richiesti. Meglio puntare su Valencia dell'Universidad Católica e Ortiz dell'Olimpia Asunción che costano rispettivamente 28mila e 42mila crediti. L'altro argentino del Racing Club presente nella selezione di EA è Chancalay, una vera forza della natura con una quotazione da top player, circa 90mila crediti.

Il tridente Damián Díaz (90), Walter Bou (93) e Miguel Borja (91) è poco spettacolare ma tremendamente efficace. Il migliore dei tre come rapporto qualità/prezzo è proprio il colombiano Borja: 64mila crediti sono una sciocchezza per una macchina da gol inarrestabile! L'argentino Bou non è affatto male ma costa decisamente troppo, oltre 90mila crediti. L'ecuadoregno Díaz, invece, non ci ha convinto del tutto nonostante una quotazione più che economica (40mila crediti).

NUOVO AGGIORNAMENTO – EA ha pubblicato una nuova patch per FIFA 21. L'aggiornamento Title Update 17 è stato pubblicato qualche giorno fa PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sono stati risolti alcuni piccoli bug in FUT e nella modalità Pro Club, mentre sono stati aggiornati anche alcuni palloni, divise, stemmi e altro ancora.

In attesa dell'evento EA Play Live 2021 che si terrà il prossimo 22 luglio, si susseguono le indiscrezioni relative al nuovo capitolo della serie FIFA. Alcuni insider parlano dell'aggiunta di tre nuovi campionati, altri di una nuova modalità di gioco, mentre l'unica cosa certa sembra essere la data di pubblicazione di FIFA 22: la simulazione calcistica di EA dovrebbe essere disponibile nel mese di settembre.

