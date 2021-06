FIFA 21 Ultimate Team: Pogba sempre più leader

Mentre gli Azzurri continuano a dare spettacolo all'Europeo, il Festival of Futball continua a imperversare in FIFA 21 Ultimate Team . Questa settimana è disponibile la seconda attesa squadra, decisamente più economica rispetto alla prima: meno di 5 milioni di crediti e Paul Pogba (95) come capitano.

LA SQUADRA VERSO LA GLORIA – Anche questa settimana partiamo nella nostra analisi dai giocatori meno forti (è un eufemismo!). Si parte dal trio Nahitan Nández (90), Lukas Klostermann (90) e Ante Rebic (91). Il centrocampista uruguaiano del Cagliari piace a molte big della nostra Serie A e a diverse squadre della Premier: in questa versione è semplicemente devastante e per "solo" 40mila è da prendere senza esitazioni. Il centrale difensivo del Lipsia, invece, è un muro solidissimo anche se non a buon mercato (oltre 120mila crediti). L'esterno croato del Milan è una bestia da FUT e non ci sono scuse per non comprarlo: 50mila crediti sono un super affare!

Le carte di Leandro Paredes (92), Éder Militão (92), Ben Chilwell (93) e Álvaro Morata (93) sono davvero spettacolari e con un buon rapporto qualità/prezzo. A parte il difensore brasiliano del Real Madrid che una quotazione fuori mercato (oltre 400mila crediti), il centrocampista argentino del PSG e l'attaccante spagnolo della Juventus sono stra-consigliati: il primo viene via per 70mila crediti, il secondo per 63mila crediti. Il laterale inglese del Chelsea è forte ma costicchia: circa 80mila crediti.

IGN

Georginio Wijnaldum (93), João Félix (93), Josef Martínez (94) e Alexis Sánchez (94) e sono un bel quartetto di giocatori di talento. Il nuovo sensazionale acquisto del PSG è un centrocampista estremamente versatile ma una quotazione importante in FUT che sfiora i 300mila crediti. La stella portoghese dell'Atletico Madrid sfonda abbondantemente i 350mila crediti, mentre l'attaccante esterno dell'Inter si conferma un'ottima scelta pur avendo una valutazione che si aggira sui 95mila crediti. Il bomber venezuelano degli Atlanta United è super affare e 64mila crediti necessari per acquistarlo sono praticamente regalati!

Eden Hazard (95), Paul Pogba (95) e Roberto Firmino (95) sono il trio delle meraviglie. Il più costoso è senza dubbio il francese del Manchester United che ha una quotazione da oltre un milione e 300mila crediti: il "Polpo" è un fenomeno anche in FUT. Il fantasista brasiliano del Liverpool e quello belga del Real Madrid hanno disputato una stagione piuttosto deludente: il primo ha una valutazione mostruosa (un milione e 200mila crediti), il secondo costa la metà (640mila). Il nostro consiglio è di lasciar perdere e se volete investire un milione di crediti meglio puntare su Pogba.

IGN

LA BETA DI FIFA 22 – È durata meno di una giorno l'esclusiva beta di FIFA 22: dopo la pubblicazione su diversi social network di immagini che mostravano alcuni contenuti del gioco, EA è stata costretta a cancellarla. Per consolarvi c'è la Squad Battle creata dal portiere dell'Atletico Madrid, uno dei migliori giocatori della stagione.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!