FIFA 21 Ultimate Team: sono tornati i Futties

Una delle squadre più apprezzate dalla community di FUT è quella dedicata ai FUTTIES , gli oscar assegnati dai fan della simulazione di EA. I vincitori avranno delle Sfida Creazione Rosa ad hoc. Anche quest'anno le sorprese non sono mancate: nel primo listone pubblicato da EA ci sono tantissimi bomber e qualche centrocampista. Ogni giocatore è stato scelto in una versione particolare che non corrisponde sempre alla card migliore disponibile.

GLI OSCAR – Il più apprezzato dei magnifici 12 è Kevin De Bruyne (96), il cervello della nazionale belga e del City di Guardiola. La versione TOTS scelta dai fan si aggira sui 220mila crediti. Non male, per carità, anche se il rapporto qualità/prezzo non convince pienamente. Se siete alla ricerca di una prima punta Karim Benzema (95) è il giocatore che fa per voi: 55mila crediti sono davvero pochi per un attaccante dotato di ottima tecnica e in grado di giocare per la squadra.

Se invece siete alla ricerca di esterni da piazzare nel vostro tridente offensivo, la coppia del Liverpool Mohamed Salah (94) e Sadio Mané (92) è tra le migliori disponibili. L'egiziano nella versione Champions è acquistabile per 80mila crediti, mentre il senegalese è più o meno sulla stessa valutazione, 85mila crediti. Nel complesso le due card si equivalgono: a voi la scelta. Per chi è a caccia di esterni c'è anche Raheem Sterling (92) che si conferma molto apprezzato dagli allenatori di FUT: 124mila sono comunque una bella cifra. Consigliato “solo” ai fan della nazionale di Southgate!

IGN

In mezzo al campo N'Golo Kanté (91) è per molti una scelta obbligata: il cuore pulsante del Chelsea ha un prezzo elevato, circa 120mila crediti. Se cercate un centrocampista dalle caratteristiche più offensive, Giovanni Reyna (91) del Borussia Dortmunt può fare al caso vostro: 90mila crediti davvero ben spesi. L'americano si conferma come uno dei migliori in questa prima selezione di FUTTIES.

Dopo qualche centrocampista si ritorna in attacco con il fenomeno Kylian Mbappé (91) che non ha brillato all'Europeo ma resta uno dei top player preferiti dai fan di FIFA (è il testimonial del prossimo episodio). La versione scelta dai fan ha una quotazione che si aggira sui 275mila crediti: meglio puntare su quella oro che costa “solo” 83mila crediti. Discorso diverso per Harry Kane (91): la carta votata è in versione Halloween costa più o meno come quella oro che si aggira sui 40mila crediti. Anche per il nostro Ciro Immobile (91) la situazione è simile e la versione TOTS proposta è addirittura più economica di quella oro, circa 40mila crediti. Infine, concludiamo con Luis Suárez (90): la versione Eroe proposta ha una quotazione che si sfiora i 60mila crediti ed è meglio ripiegare su quella oro che costa circa la metà.

IGN

NUOVO AGGIORNAMENTO – Mentre è stato ufficialmente presentato FIFA 22, EA continua a lavorare su FIFA 21. È in arrivo il nuovo aggiornamento Title Update 18 che porta in dote una serie di modifiche in FUT, nelle modalità Carriera e Volta. La patch è disponibile - per ora - solo nella versione PC: nei prossimi giorni sono attese quelle console.

Infine, Alex Scott, ex-calciatrice della nazionale inglese e popolare telecronista di Sky Sports UK, sarà la prima voce femminile della serie FIFA. Un traguardo storico!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!