LA SQUADRA DELLE STELLE ESTIVE #2 – In porta non troviamo il nostro "Gigione" nazionale eroe della finalissima contro l'Inghilterra ma lo svizzero Yann Sommer (94), autore di una serie di strepitose prestazioni durante il torneo europeo itinerante. Il portiere del Borussia M'gladbach, pur non essendo un fulmine, piace davvero molto: la nuova carta estiva costa circa 54mila crediti.

In difesa c'è il nostro capitano Giorgio Chiellini (96) che conferma il suo stato di forma mostruoso con una carta semplicemente sontuosa: circa 200mila crediti per un centrale insuperabile! A far compagnia al difensore della Juventus ci sono il danese Joakim Mæhle (94) e lo spagnolo Jordi Alba (97): consigliatissimo il laterale dell'Atalanta che si può acquistare per meno di 60mila crediti. Decisamente fuori portata il terzino del Barcellona: per Alba servono quasi 300mila crediti.

IGN

La mediana è chiaramente super offensiva: oltre all'ex atalantino Alejandro Gómez (96) e a Ferrán Torres García (94) del City ci sono Raheem Sterling (96) e il nostro Federico Chiesa (95). Il migliore del quartetto è proprio la giovane stella della nazionale di Mancini: costa 415mila ma vale ogni credito speso! Gli altri tre centrocampisti non convincono completamente: il Papu è troppo leggerino (290mila crediti), lo spagnolo di Guardiola è discreto (160mila crediti) mentre il suo compagno di squadra nel City ha un rapporto qualità/prezzo discutibile (un milione e 100mila crediti sono troppi!).

In attacco c'è di tutto di più: oltre alla stella brasiliana Neymar Jr (99) troviamo il capitano della nazionale inglese Harry Kane (98) e il mitico Romelu Lukaku (98), senza dimenticare Edinson Cavani (95), Gianluca Lapadula (93) e Andriy Yarmolenko (94). Il migliore in assoluto è il bomber dell'Inter: costa meno di 300mila crediti ed è inarrestabile! Non male neanche il centravanti uruguaiano del PSG (160mila crediti) e il fenomenale Kane (220mila crediti). Ottimo anche l'ucraino Yarmolenko (58mila crediti) mentre Lapadula è un buon affare (50mila crediti). Da lasciar perdere Neymar Jr: i quattro milioni e 400mila richiesti per la sua carta sono eccessivi.

IGN

NUOVI TRASFERIMENTI – EA ha reso disponibile il nuovo aggiornamento per quanto riguarda il mercato estivo di FUT. Tra i trasferimenti segnaliamo quello di Damien Da Silva, Shane Duffy, Pedro Nuno e Juan Fernando Quintero. Sono in arrivo invece i famosi FUTties, gli "Oscar di FUT" per celebrare i giocatori più apprezzati dalla community.

Da segnalare, poi, la nuova patch (1.25) per FIFA 21 1.25 pubblicata solo per PS5 che risolve qualche problema con il PlayStation Store. Infine, EA ha voluto festeggiare la vittoria degli Azzurri con un'immagine di FIFA 22 ad hoc!

