FIFA 20 Ultimate Team: una squadra contro la quarantena

Prevedibilmente, Electronic Arts ha sospeso la pubblicazione della Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team in seguito alla diffusione del Covid-19 e l'ha sostituita con il nuovo "Team of the Week Moments". La prima formazione post-pandemia ha come capitano Matthijs de Ligt (88) , il difensore olandese del Piemonte Calcio (Juventus): il modulo è sempre il solito 3-4-3, mentre per completare lo squadrone servono più o meno un milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA MOMENTO – In porta ritroviamo una vecchia conoscenza della Premier League, quel Kasper Schmeichel (86) grande protagonista del Leicester City di Ranieri. Il danese ha ottimi riflessi e leadership da vendere che in una squadra di FUT fa sempre comodo: 24mila crediti sono una discreta cifra per un ottimo portiere.

Il terzetto difensivo è “discretamente” forte: Matthijs de Ligt (88) è il perno, Kyle Walker (87) e David Alaba (86) i suoi fedeli compagni. Il centrale di Sarri è buonissimo in questa carta (l'ottava della stagione) e ha una quotazione più che abbordabile: 40mila crediti. L'esterno inglese del Manchester City è un fenomeno che costa veramente tanto (quasi 260mila crediti), mentre il laterale austriaco del Bayern Monaco è meno veloce e un po' più versatile, oltre a essere uno specialista dei calci piazzati: si compra per 70mila crediti.

A centrocampo le doti di incursore del brasiliano Paulinho (86) si combinano con il talento sconfinato di James Rodríguez (86) e quello di Jesse Lingard (84), senza dimenticare la solidità di Sead Kolašinac (82). Il bosniaco dell'Arsenal è una bestiaccia da FUT e costa una sciocchezza, circa 12mila crediti. Il brasiliano ex Barcellona è un tuttocampista che può fare bene in ogni parte del campo (28mila crediti), mentre la stella colombiana del Real Madrid si conferma spettacolare in attacco nonostante una velocità poco esaltante: un piccolo lusso per 22mila crediti.

Tridente da paura con Marko Arnautovic (86), Gareth Bale (86) e Ricardo Quaresma (84). L'ex “baby Ibra” interista è una bestia da comprare, così come la mai dimenticata (un eufemismo) “trivela” nerazzurra: con 30mila crediti li portate a casa entrambi! Per il fenomeno gallese del Real Madrid inviso a Zidane servono quasi 350mila crediti: consigliato, budget permettendo!

In panchina e in tribuna non mancano le chicche: consigliati Vincent Aboubakar (82), Ola Kamara (81) e Bryan Oviedo (77).





MAGLIA CELEBRATIVA – Qualche giorno fa (il 17 marzo per la precisione) si sarebbe dovuto festeggiare il 159° Anniversario dell’Unità d’Italia. In un momento di profonda tristezza per tutto il nostro Paese, Electronic Arts ha deciso di regalarci un sorriso omaggiando tutti i giocatori di FUT con una maglia celebrativa da sbloccare raggiungendo una serie di facili obiettivi.

Nel frattempo, il colosso americano ha deciso di sospendere ogni torneo ufficiale di FIFA 20 per tutelare la salute di giocatori e organizzatori. Una decisione obbligata considerata l'impossibilità – per ora – di arginare la pandemia da Covid-19.

