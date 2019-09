FIFA 19 Ultimate Team: con Mkhitaryan la Roma sogna!

A centrocampo spicca il romanista Mkhitaryan (87), spettacolare con le sue cinque stelle nell'uso del piede debole e geniale nel produrre assist. Per il calciatore armeno servono 25.000 crediti, mentre per il compagno di mediana Georginio Wijnaldum (86) anche meno, circa 20.000 crediti. L'olandese di Klopp è un prezioso tuttocampista, mentre il canadese Junior Hoilett (81) e il giamaicano Leon Bailey (84) sono due schegge super economiche: il primo si acquista per 10.000 crediti, il secondo per circa 17.000 crediti.



Il tridente Andrea Bellotti (88), Harry Kane (92) e Bernardo Silva (89) è tanta roba. Il Gallo è straconsigliato, una bestiaccia da FUT che viene via per una scemata, circa 30.000 crediti. Il centravanti della nazionale inglese non è affatto male ma è costoso come tutti i giocatori della Premier League (oltre 200.000 crediti). Sul portoghese di Guardiola i dubbi sono sul fisico, non da FUT (33.000 crediti).



In panchina e in tribuna le occasioni non mancano: interessante il bomber svedese Alexander Isak (81), il centrocampista austriaco Konrad Laimer (81) e, sopratutto, il difensore sloveno Aljaz Struna (79).