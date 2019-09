FIFA 20, Messi supera CR7: è il giocatore più forte del mondo

Electronic Arts ha finalmente svelato l'elenco dei cento giocatori più forti che saranno presenti in FIFA 20, prossimo capitolo della sua popolare serie calcistica in arrivo su PC e console a fine mese. L'elenco include tutti i calciatori più rappresentativi del pianeta, ma la Top 10 ha incluso alcune sorprese molto interessanti.



Quella inattesa riguarda il giocatore più forte al mondo: EA continua infatti ad allontanarsi dall'ex-testimonial Cristiano Ronaldo declassandolo a... secondo miglior giocatore del suo simulatore calcistico, incoronando Lionel Messi come calciatore più forte di FIFA 20. Una scelta comprensibile, certo, ma non non può non far sorridere considerando che la Pulce è il volto principale del gioco rivale di Konami, eFootball PES 2020.