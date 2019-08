FIFA 20: ecco cosa includerà l'edizione per Nintendo Switch

Oltre che su PC, PS4 e Xbox One, FIFA 20 è atteso anche su Nintendo Switch con la cosiddetta Legacy Edition.



Avendo definitivamente abbandonato le console della scorsa generazione, la Legacy Edition si riferisce esclusivamente alla versione per la console portatile Nintendo. EA ha pubblicato sul proprio sito una sezione interamente dedicata a questa versione in cui illustra ai fan i contenuti.



Apprendiamo, quindi, che la Legacy Edition presenterà lo stesso sitema di gioco di FIFA 19, senza novità di rilievo. La versione per Switch comprenderà: Stagioni online, Amichevoli online e tutte le modalità di FIFA Ultimate Team.



Saranno presenti anche: la modalità Calcio d'inizio, Carriera, Tornei su licenza e personalizzati, inclusa la UEFA Champions League, la Women's International Cup, Prove abilità, Stagioni Online, Amichevoli Online e Stagioni in locale con le stesse funzionalità di FIFA 19.



È confermato, inoltre, che anche quest'anno la Legacy Edition sarà venduta a un prezzo leggermente inferiore, anche perché non ci sarà Volta Football, la divertente e particolare modalità calcetto presente in tutte le altre versioni.



FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, la sua uscita sarà anticipata dalla pubblicazione di una demo gratuita che arriverà a brevissimo.