FIFA 20, ecco come apparirà la Juventus dopo la perdita della licenza

Solo pochi giorni fa, Konami ha annunciato una vera e propria bomba: l'acquisizione della licenza ufficiale della Juventus , che sarà un'esclusiva di eFootball PES 2020 . Ciò ha portato la concorrente Electronic Arts a correre ai ripari e cambiare nome per i bianconeri, che in FIFA 20 saranno chiamati... Piemonte Calcio . A più di un mese dal lancio sul mercato, sono trapelate in rete le prime immagini della squadra allenata da Maurizio Sarri nel prossimo capitolo di FIFA, con un primo sguardo a quello che sarà il logo della Juventus nel titolo calcistico targato EA Sports.

Non solo un nome differente, dunque, ma anche le casacche saranno diverse: i colori societari saranno mantenuti, ma non sarà presente l'iconica maglietta a strisce bianconere che caratterizza la società torinese da sempre.



Nessuna variazione per quanto riguarda i calciatori del club: giocatori come Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi e Wojciech Szczęsny sono riprodotti con la solita cura nei particolari, come potete notare dalle foto seguenti.