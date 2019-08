FIFA 20: svelate le novità della modalità Carriera

"Questa stagione è stata molto impegnativa per l’intero team della Modalità Carriera. Oltre ad aver impiegato molto tempo e risorse in pre-produzione, abbiamo costruito un consistente numero di nuove features focalizzate a portare maggiore profondità e autenticità alla Modalità Carriera", si legge nel comunicato ufficiale degli sviluppatori.



Vi lasciamo alle immagini e al breve video presenti in questo articolo per avere un'infarinatura migliore delle feature su cui potrete mettere le mani a partire dal 27 settembre, day one di FIFA 20 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.