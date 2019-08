Pausa caffè con Ualone 7 agosto 2019 10:03 Ricaricate le pile al mare: da fine agosto si torna a videogiocare Dalla fine di agosto i videogames torneranno più in forma che mai, con tante novità interessanti. Godetevi le meritate vacanze!

Le prossime due o tre settimane saranno probabilmente le più povere di questo 2019, dal punto di vista delle uscite videoludiche. Ma si tratta solo della quiete prima della tempesta.



A partire da fine agosto, infatti, saremo praticamente sommersi da nuove interessantissime uscite per tutte le piattaforme. Di seguito, vi indico quelli che, a mio avviso, sono i titoli più intriganti da tenere in considerazione.

Cominciamo dal 27 agosto, giorno in cui potremo finalmente mettere le mani su Control, ultima creazione di Remedy (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Gioco d’azione in terza persona, con elementi da sparatutto e, soprattutto, la possibilità di usare superpoteri di tipo telecinetico, sia per combattere, sia per risolvere situazioni di gioco. Dedicato in particolare a chi cerca un’affascinante nuova avventura single-player.



Chi invece vuole trascorrere la fine dell’estate in compagnia degli amici, immergendosi nel multiplayer online, sarà felice di sapere che, sempre il 27 agosto, sarà finalmente disponibile World of Warcraft Classic, la riedizione – fedele all’originale – del famosissimo MMORPG di Blizzard. Ma World of Warcraft, vi chiederete, non esiste già da circa 15 anni? Proprio così, e continua a essere giocato da tanti appassionati. Nel corso degli anni, però, il gioco è cambiato radicalmente e WoW Classic permette di esplorare Azeroth così com’era nel 2004!

Astral Chain è il nuovo gioco di PlatinumGames, il team che ha realizzato Bayonetta, Wonderful 101 e NieR: Automata. Arriverà su Nintendo Switch il 30 agosto. I possessori di Switch, invece, devono attendere con ansia il 30 agosto, giorno in cui arriverà sul Nintendo eShop Astral Chain, nuovo gioco d’azione di PlatinumGames, gli autori di Bayonetta, Wonderful 101, NieR: Automata, autentici maestri del genere action game. Insomma, come avete visto, gli ultimi giorni di agosto sono già particolarmente esplosivi, per quanto riguarda le nuove uscite.



Ma le cose si fanno probabilmente ancora più interessanti il mese dopo! Dal 6 settembre, infatti, sarà disponibile Monster Hunter World: Iceborne, espansione dell’apprezzatissimo gioco di caccia ai mostri di Capcom, che espanderà l’esperienza del gioco base con nuove aree, tanti nuovi mostri e nuove sifde sempre più toste. È da un po’ che ho abbandonato Monster Hunter World (dopo avergli dedicato centinaia di ore di gioco l’anno scorso) e questa mi sembra proprio una fantastica occasione per riprenderlo in mano!

Gears 5 è il secondo episodio della saga Gears of War realizzato dallo sviluppatore The Coalition. Arriverà su PC e Xbox One il 10 settembre e sarà incluso nel Game Pass. Quattro giorni dopo, il 10 settembre, arriva anche Gears 5, nuovo capitolo della saga di sparatutto in terza persona Gears of War, uno dei simboli del mondo Xbox. Sarà disponibile per le console Microsoft, ma anche per PC e, soprattutto, sarà incluso negli abbonamenti a Xbox Game Pass sia per console che per PC, con addirittura la possibilità di giocarci con qualche giorno di anticipo per gli abbonati alla versione Ultimate del servizio Game Pass. Sempre fantastica, questa cosa: esce un nuovo tripla-A, anche molto importante, ed è già incluso nell’abbonamento.



Sempre il 10 settembre arriva anche eFootball PES 2020, nuovo gioco di calcio di Konami, ma soprattutto il 13 settembre è il turno di Borderlands 3, che attendo tantissimo! Disponibile per PC, PS4 e Xbox One, il terzo capitolo del looter shooter di Gearbox promette di essere un enorme more of the same dei predecessori, che sono stati tra i miei giochi preferiti della scorsa generazione. Adoro il gusto di mescolare il gameplay da sparatutto in soggettiva con una struttura da gioco di ruolo dove il potenziamento è sempre fondamentale. Non vedo l’ora di metterci le mani.