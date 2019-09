FIFA 20, la demo gratuita arriva su PC e console

Sei le squadre presenti nella demo: Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, PSG, Real Madrid e Tottenham. Scaricando la versione di prova, disponibile solo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, potrete dilettarvi in un'amichevole negli stadi Stamford Bridge (Chelsea), Santiago Bernabeu (Real Madrid) o Tottenham Hotspur Stadium.



Per quanto riguarda la modalità Volta Football, aspettando il lancio della versione finale del gioco previsto per il 27 settembre, potrete provare solo la variante 3v3 Rush nel campetto di Amsterdam. Sfortunatamente, gli utenti in possesso di Nintendo Switch non potranno provare il gioco prima del lancio.