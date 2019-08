FIFA 19 Ultimate Team: l'attacco con Insigne è sempre più magnifico

Mondo fut 30 agosto 2019 10:01 FIFA 19 Ultimate Team: lʼattacco con Insigne è sempre più magnifico La Squadra della Settimana di FIFA e le ultime news, tra cui tutte le novità su nuovo un campionato esclusivo per FIFA 20

Nonostante i fuochi d'artificio tra Fiorentina e Napoli, la partita al Franchi sarà ricordata più per il tuffo di “Ciro” Mertens piuttosto che per la prestazione sontuosa di Lorenzo Insigne (90). Una doppietta che fa ben sperare i tifosi napoletani e lo stesso Ancelotti, per un calciatore alla ricerca della consacrazione definitiva. Si tratta della quinta carta in FUT per il fantasista del Napoli, mentre il team leader è il cecchino polacco Robert Lewandowski (95). Per completare la squadra della settimana numero 44 (modulo 3-4-2-1) bisogna sborsare più o meno 2 milioni di crediti. Il dominio francese nelle ultime giornate è stato spezzato dal nostro Salvatore Sirigu (87). Per il portiere del Torino di Mazzarri si tratta della quinta carta in FUT ed è un acquisto consigliato. Ottimo riflessi, buon posizionamento e tuffi spettacolari per meno di 30.000 crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - In difesa debutto assoluto per il terzetto Josuha Guilavogui (82)/Joel Matip (86)/José María Giménez (87). Il francese del Wolfsburg è un buonissimo difensore (20.000 crediti), così come il camerunese del Liverpool (30.000 crediti) e l'uruguaiano dell'Atletico Madrid (50.000 crediti). Un terzetto di centrali niente male, abilissimi nella fase difensiva e dotati di acume tattico. L'uruguaiano Giménez del “Cholo” Simeone piace ma non costa poco. Il centrocampo a quattro propone un po' di Spagna, Italia e Marocco. La coppia iberica Luis Alberto (87)/David Silva (91) offre grande qualità, assist in quantità industriale e gol d'autore. Il centrocampista della Lazio è a dir poco impressionante e per solo 33.000 crediti è un ottimo acquisto. La stella di Guardiola è classe allo stato puro, anche se in FUT le sue doti non sembrano avere lo stesso impatto che nella realtà.

La sua quotazione sfiora i 90.000 crediti e per chi ama il bel gioco il suo acquisto è sempre consigliato. Sulle fasce la classe non manca con il favoloso Lorenzo Insigne (90) di inizio campionato e il marocchino Mehdi Carcela-Gonzalez (84) dello Standard Liegi. Quest'ultimo può rivelarsi un acquisto interessante, considerando l'ottimo rapporto qualità/prezzo (20.000 crediti). Per quanto riguarda l'attaccante del Napoli, gli unici dubbi riguardano il fisico leggerino per i canoni di FUT ma il talento non si discute.



In attacco velocità, fantasia e tecnica ben si sposano con il terzetto Luis Muriel (85), Antoine Griezmann (92) e Robert Lewandowski (95). Gli ultimi due sono fenomeni assoluti in FUT (500.000 crediti a testa), mentre il colombiano di Gasperini è quello con il miglior rapporto qualità prezzo (70.000 crediti). In panchina e in tribuna le occasioni non mancano: da prendere il bomber francese Sébastien Haller (84), il centrocampista brasiliano Wanderson (79) e quello portoghese Ivan Cavaleiro (81).