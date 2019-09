FIFA 19 Ultimate Team: la dura legge del Kun

Il centrocampo è molto più interessante e ricco di sorprese. Per esempio, l'inglese Marcus Maddison (82) del Peterborough United è un gioiello da comprare a occhi chiusi, a un prezzaccio (solo 11.000 crediti!). Lo spagnolo Parejo (89) del Valencia è alla sesta carta in FUT e piace come playmaker anche se non brilla per rapidità e per quotazione (oltre 40.000 crediti). Decisamente più entusiasmante il giapponese del Werder Brema Yuya Osako (81), mentre il brasiliano dell'Everton Richarlison (87) è la classica bestia da FUT con un talento straordinario e una quotazione incredibilmente abbordabile (meno di 30.000 crediti). Per il giapponese bastano invece 10.000 crediti.



In attacco la prima punta Sergio Agüero (92) è affiancata da due schegge impazzite come il bomber del miracolo Leicester City Jamie Vardy (87) e la giovane stella del Lipsia Timo Werner (90). Per il pupillo di Guardiola servono più o meno 300.000 crediti, mentre per l'inglese viene via per “solo” 45.000 crediti. La decima carta stagionale dell'attaccante tedesco rivelazione della passata Bundesliga si acquista per 65.000 crediti, un discreto affare considerando la straordinaria velocità del ragazzo.



In panchina e in tribuna le occasioni non mancano: consigliato il laterale brasiliano Guilherme Sityá (78), il centrocampista siriano Omar Kharbin (81) e quello canadese Jonathan David (81), un fenomeno!