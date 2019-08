Mondo fut 23 agosto 2019 10:10 FIFA 19 Ultimate Team: è sempre Ibracadabra! La Squadra della Settimana di FIFA 19 e le ultime news: La Bundesliga al completo (o quasi)

Che l'indimenticabile Ibra sia un vero e proprio mago del pallone lo sanno tutti. “Ibracadabra” continua a fare magie anche nella MLS con i suoi Los Angeles Galaxy e si è guadagnato l'ennesima carta stagionale (la quinta) in FUT. Per trovare il fortissimo Zlatan basta dare un'occhiata alla Squadra della Settimana numero 43 preparata dai ragazzi di EA: per meno di 30.000 crediti vi portate a casa il solito gigante. Per tutti gli altri fenomeni (si torna al modulo 3-4-1-2) bisogna sborsare mezzo milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Tra i pali si continua a parlare francese: dopo Stéphane Ruffier (87) del Saint-Étienne è il turno di Steve Mandanda (85) dell'Olympique Marsiglia. Nulla di clamoroso: per 20.000 crediti si trova di meglio... Il terzetto di difesa Martin Hinteregger (84)/Yerry Mina (82)/ Miguel Layún (82) è una sorpresa unica. Il danese dell'Eintracht di Francoforte è una bestia da FUT da comprare: costa 15.000 crediti ed è un centrale sorprendentemente forte. Il colombiano dell'Everton e il messicano del Monterrey sono due discreti difensori con un interessante rapporto qualità/prezzo (rispettivamente 16.000/20.000 crediti).



Il centrocampo offre talento e fantasia in dosi massicce. C'è il fenomeno della Premier League Kevin De Bruyne (94), c'è il talento spagnolo Dani Ceballos (84) passato dal Real Madrid all'Arsenal. Se in mezzo al campo la qualità abbonda, anche sugli esterni non possiamo lamentarci: la strana coppia portoghese/austriaca Rafa (84)/Marcel Sabitzer (86) offre velocità e molta imprevedibilità. Il fuoriclasse della nazionale belga è consigliatissimo (soprattutto agli esteti di FUT), mentre il tanto desiderato Dani Ceballos non convince, nonostante una quotazione più che accessibile (meno di 20.000 crediti). Sabitzer del Lipsia è invece una sorpresa assoluta (25.000 crediti), mentre Rafa del Benfica è una scheggia impazzita tutta velocità e dribbling (18.000 crediti).

Il tridente in attacco è magico: oltre al sopracitato Ibracadabra troviamo il redivivo Karim Benzema (89) e lo spagnolo Paco Alcácer (84). Zlatan Ibrahimovic (86) in questa nuova versione piace e, soprattutto, ha quel minimo di velocità necessaria per fare a pezzi le difese avversarie. Ibra si acquista per 30.000 crediti, un vero affare. Per il bomber del Real Madrid servono invece 40.000 crediti. L'attaccante di Zidane è uno degli attaccanti più completi presenti in FUT, dotato di classe sopraffina e di uno straordinario fiuto del gol. In questa “nona” versione è da comprare e basta. Lo spagnolo del Borussia Dortmund invece non convince, nonostante una quotazione super economica (18.000 crediti). In panchina e in tribuna le occasioni non mancano: da prendere l'attaccante della Tanzania Mbwana Ally Samatta (82), quello delle Isole del Capo Verde Zé Luís (82) e quello austriaco Dario Tadic (81).