Atomic Heart, la guida per sopravvivere all'apocalisse robotica

Lo sparatutto creato da Mundfish offre un'esperienza piuttosto impegnativa: ecco alcuni suggerimenti per non lasciarsi impensierire da alcun automa o creatura mutante

Lo sparatutto in prima persona di Mundfish si è rivelato una vera sorpresa, grazie al suo umorismo e a un gameplay in grado di regalare grandi soddisfazioni . Affrontare i robot sovietici proposti nella versione alternativa della Russia degli anni Cinquanta, tuttavia, non sarà affatto facile, complice un livello di difficoltà che può toccare vette elevate.

Per fortuna, il sistema di gioco prevede alcune meccaniche che possono rendere la vita del protagonista più semplice. Con queste dritte, la vostra avventura nella città di Chelomey sarà decisamente più semplice.

IL POTERE DELLA SCANSIONE Una delle abilità indispensabili da usare con maggiore frequenza è sicuramente la scansione, con cui P-3 può ottenere utili informazioni sugli oggetti indispensabili per proseguire nella missione o per scovare i punti deboli degli avversari. Ogni volta che vi imbatterete in un nuovo avversario, farete bene a eseguire una scansione così da comprendere quale sia arma più efficace per infliggergli danni ingenti, al fine di eliminarlo più semplicemente.

In alcuni casi, invece, dovrete analizzare l’ambiente di gioco per individuare il percorso da seguire, con la scansione che vi indicherà i contenitori da saccheggiare per ottenere munizioni, consumabili e risorse per potenziare il vostro arsenale. Dal momento che negli scenari troverete spesso delle telecamere capaci di attivare l’allarme, è consigliabile scansionare accuratamente ogni area per capire in che punto saranno posizionati i sistemi di sicurezza.

ATTACCA, SCHIVA, INDIETREGGIA Per sopravvivere ai combattimenti contro i robot assassini è fondamentale sfruttare al meglio la schivata laterale, uno dei pochi strumenti difensivi a disposizione del protagonista. Una volta che avrete evitato un attacco potrete passare all’offensiva, per poi fare di nuovo attenzione alle sfuriate dei nemici ed eventualmente indietreggiare per non venire colpiti.

Non abbiate quindi fretta di concludere subito lo scontro se non volete ritrovarvi in guai seri, ma ricordate che anche usando le armi da fuoco o i poteri del guanto dovrete essere sempre in movimento per non dare ai vostri avversari la possibilità di ferirvi. Utilizzando l’ascia e altre armi da mischia dovrete tenere conto anche del tempo che impiegherete per eseguire un attacco caricato, durante il quale P-3 sarà comunque vulnerabile e potrà subire non pochi danni.

IL BOTTINO NON È MAI ABBASTANZA Una delle meccaniche più apprezzate di Atomic Heart è senza dubbio la possibilità di saccheggiare mobili, contenitori e cassetti tenendo premuto un solo tasto, senza quindi la necessità di dover interagire ogni volta con gli elementi dello scenario per raccogliere materiali di ogni genere.

Per potenziare le abilità del guanto e le caratteristiche di P-3 avrete tuttavia bisogno di un gran numero di risorse ottenibili anche dopo aver sconfitto un nemico, con le quali potrete anche potenziare le vostre bocche da fuoco. Inutile dire che esplorare a fondo gli scenari è la soluzione migliore per fare incetta di bottino e per sbloccare nuovi accessori per le armi, ma volendo potrete anche smantellare gli oggetti e i consumabili di cui non avete bisogno per ricevere in cambio tanti materiali.

UN GUANTO PER DOMARLI TUTTI Oltre a essere un gran chiacchierone, il guanto senziente Charles si rivela un fidato alleato in combattimento grazie alla possibilità di sbloccare nuovi poteri da utilizzare poi in battaglia. Di solito gli automi assetati di sangue e i mutanti che incontrerete saranno piuttosto resistenti ai vostri attacchi, ma usando i diversi poteri disponibili potrete sconfiggerli senza faticare più di tanto.

Ecco perché è consigliabile utilizzare il getto di ghiaccio per congelarli per un po', ma sarà possibile anche sollevarli in aria per poi farli schiantare sul terreno o sfruttare lo scudo per ottenere per qualche secondo l’immunità dai danni. A tal proposito, ricordate di usare la scossa per elettrificare qualsiasi minaccia e avere così del tempo extra per sferrare attacchi in tutta tranquillità.

POTENZIAMENTI Per riuscire a tenere testa ai tanti nemici di Atomic Heart vi toccherà potenziare il vostro armamentario e le abilità di Charles. Per farlo non dovrete fare altro che interagire con Nora, una sorta di frigorifero di colore rosso, così da poter investire le risorse guadagnate nell’avventura per sbloccare nuovi accessori. Interagendo con la macchina per gli upgrade potrete migliorare i danni inflitti delle armi da mischia e far diventare ancora più devastanti le armi, potendo scegliere tra una vasta gamma di mirini, caricatori ampliati e sistemi avanzati per poter sparare proiettili elementali.

Ovviamente sarete voi a decidere quali caratteristiche rendere più efficaci per quanto riguarda gli armamenti e i poteri del guanto, ma in ogni caso avrete la possibilità di recuperare le risorse investite così da sperimentare nuove soluzioni offensive in base alla situazione.

IGN

LE SFIDE DEI TERRENI DI PROVA Per poter ottenere alcuni dei migliori potenziamenti per le armi non vi basterà interagire con Nora o esplorare gli scenari, poiché l’unico modo per guadagnarli sarà quello di mettervi alla prova con dei dungeon speciali situati all’interno delle sezioni open world del gioco.

Si tratta dei Terreni di prova, delle speciali sfide che mescolano puzzle ambientali e combattimenti impegnativi, che una volta completate permettono di ottenere degli accessori con cui rendere ancora più letali pistole, shotgun, mazze chiodate, fucili d’assalto e anche lanciarazzi. È consigliabile avviare e portare a termine queste sfide anche perché sono divertenti da affrontare, dal momento che propongono differenti enigmi che richiedono un po’ d'ingegno per essere superati.

GODETEVI IL DOPPIAGGIO IN ITALIANO I dialoghi di Atomic Heart sono doppiati in tante lingue, dal russo all’inglese, e per fortuna gli sviluppatori hanno fatto uno sforzo per inserire anche la nostra. Lo sparatutto in prima persona di Mundfish offre un doppiaggio in italiano di prima qualità, impreziosito dall'ottima interpretazione di Francesco Rizzi (nei panni di P-3) e dalla presenza del simpaticissimo Pietro Ubaldi.

Per questo motivo è consigliabile selezionare la nostra lingua per godersi al meglio le spassose battute tra il protagonista e gli altri personaggi. Fare diversamente e attivare i sottotitoli finisce invece per generare confusione, considerando che quando sarete impegnati in combattimento sarà complicato leggere i testi allo stesso tempo restare concentrati sui diversi nemici che dovrete affrontare.