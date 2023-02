Dead Space Remake, le strategie per sopravvivere a bordo dell'USG Ishimura

Una guida alla sopravvivenza per non diventare cibo per necromorfi nel nuovo videogioco horror per PC e console creato da EA Motive

Il rifacimento del primo capitolo della serie ha convinto per le varie modifiche all’esperienza di gioco e per i miglioramenti al comparto grafico , tirato a lucido per sfruttare al meglio la potenza dei PC e delle console di ultima generazione. Il risultato è un'esperienza ancora più terrificante dell'originale .

Per aiutarvi a sopravvivere ai pericoli della stazione spaziale USG Ishimura, abbiamo preparato per voi degli utili consigli da mettere in pratica senza esitazioni.

MIRATE SEMPRE AGLI ARTI La prima lezione che ogni giocatore di Dead Space Remake deve imparare è sicuramente quella di mirare agli arti dei necromorfi, usando armi come la lama al plasma per colpire con precisione le braccia o le gambe delle mostruosità che infestano la stazione spaziale USG Ishimura.

Colpire con successo le parti esposte delle creature non è solo soddisfacente, ma permette anche di staccarle dal corpo così da ridurre la velocità di movimento dei nemici o rendere i loro attacchi decisamente meno pericolosi del solito. Nel caso abbiate qualche difficoltà nel mirare con precisione agli arti potrete sempre attivare la mira assistita, da abilitare in qualsiasi momento attraverso il menu delle opzioni di gioco; in alternativa sarà possibile modificare i relativi parametri legati alla sensibilità.

IGN





FACILE MA CON GUSTO Sappiate che non c’è assolutamente nulla di male a scegliere il livello più basso di difficoltà in un videogioco, specie in un survival horror come Dead Space che offre diverse situazioni potenzialmente frustranti soprattutto per i giocatori meno esperti.

Il remake del primo capitolo della serie mette a disposizione quattro opzioni tra cui scegliere, con la modalità Storia che è principalmente adatta a chi vuole godersi le vicende di Isaac Clarke senza preoccuparsi troppo dei combattimenti. Potrete rivivere una seconda volta l’avventura avviando la modalità New Game+, selezionando un livello di difficoltà più alto se preferite e approfittandone per vedere il finale segreto che potrà essere sbloccato ottenendo i 12 Frammenti del Marchio necessari.

UN BEL CALCIO AI NECROMORFI Oltre a strappare gli arti ai necromorfi con l’ausilio delle varie armi a disposizione, il protagonista di Dead Space può esibirsi in diversi attacchi corpo a corpo, tra cui un potente pestone. Questa mossa si rivela nella maggior parte dei casi fondamentale per dare il colpo di grazia ai nemici al tappeto o ancora in grado di muoversi strisciando, ma va utilizzata soprattutto per avere una possibilità di recuperare oggetti come kit medici, proiettili e altre preziose risorse.

A tal proposito, è consigliabile equipaggiare nel proprio inventario le bocche da fuoco che utilizzate spesso, in modo tale da poter recuperare le munizioni di cui avete bisogno dopo aver preso a calci un necromorfo.

IGN





NON SOTTOVALUTATE LA STASI Gli attacchi corpo a corpo e armi da fuoco sono due dei principali strumenti che utilizzerete per non diventare cibo per mostri, a cui se ne aggiungeranno altri due nel prosieguo dell’avventura horror vissuta da Issac. Infatti, il coraggioso ingegnere avrà modo d'installare un paio di moduli all’interno della sua tuta protettiva che attiveranno due abilità aggiuntive conosciute come Stasi e Telecinesi, utili anche per risolvere alcuni enigmi ambientali.

La prima permette di rallentare il tempo e può essere sfruttata per avere qualche secondo in più per mirare agli arti dei necromorfi, oppure per evitare i loro attacchi. La seconda va invece adoperata per lanciare diversi tipi di oggetti contro i nemici, inclusi quelli taglienti e gli esplosivi, così da evitare di sprecare troppe munizioni.

IL NUOVO LOCALIZZATORE Orientarsi nei meandri stazione spaziale USG Ishimura nella versione originale di Dead Space non era semplice, per fortuna gli sviluppatori che hanno lavorato al remake hanno ben pensato di fornire ai giocatori un pratico Localizzatore. Questo oggetto vi renderà più facili le cose visto che vi segnalerà il percorso da seguire per arrivare all’obiettivo della vostra missione corrente, diminuendo di fatto le probabilità di perdervi o di girare a vuoto.

Un altro consiglio sempre valido è quello di seguire le luci azzurre presenti nello scenario, che spesso e volentieri indicano la giusta strada da percorrere. Ovviamente evitate di andare subito dritto al punto, piuttosto dedicatevi anche all’esplorazione degli scenari e ritornate nelle aree già visitate per accedere a nuove stanze o zone.

IGN





I MIGLIORI POTENZIAMENTI Per aumentare sensibilmente le vostre possibilità di mantenere Isaac in vita dovrete affidarvi ai potenziamenti, indispensabili per poter affrontare al meglio tutte le minacce che incontrerà lungo il proprio cammino. Migliorare la tuta RIG del protagonista è chiaramente una buona mossa per permettergli di resistere maggiormente ai danni, mentre potenziare al massimo l’arma che utilizzate di frequente offre sicuramente tanti vantaggi durante i combattimenti.

Tra i potenziamenti consigliati troviamo quelli che aumentano il raggio d’azione della Stasi e la durata della Telecinesi, invece per mettere le mani sui nodi necessari per il miglioramento dell’equipaggiamento dovrete setacciare gli scenari oppure cercarli all’interno degli armadietti di colore blu.

CREDITI IN QUANTITÀ Non di rado potrà capitarvi di essere a corto di munizioni e altri oggetti indispensabili come cure e ricariche per le abilità della tuta di Isaac, che potrete acquistare presso degli appositi terminali utilizzando i crediti a vostra disposizione. Per ottenere questa valuta in grandi quantità è possibile affidarsi a diversi trucchi, come ad esempio la vendita dei proiettili delle armi che non utilizzate o ricordandovi di schiacciare i nemici per ricevere qualche credito extra.

L’esplorazione degli scenari di gioco e l'apertura di stanze bloccate, armadietti e casse sono attività che permettono di tirare su un bel gruzzoletto. Cercate invece di non sprecare crediti acquistando risorse non indispensabili, in modo tale da poterli sfruttare per comprare oggetti utili e per potenziare il vostro equipaggiamento.