4 marzo 2019 09:24 The Lego Movie 2 Videogame: un’avventura fra galassie e pianeti fatti di mattoncini Con la nuova pellicola cinematografica, Warner Bros. porta su PC e console le nuove peripezie degli abitanti di Bricksburg

Così al cinema, tanto nel videogioco: Emmet e squadrati amici sono tornati. Dopo aver salvato la città di Bricksburg, il manipolo di eroi si trova a dover affrontare una nuova minaccia. A differenza dell’avventura cinematografica, però, The Lego Movie 2 Videogame cede il controllo della missione di recupero e salvataggio al giocatore, spalancandogli infinite galassie create con il celebre mattoncino danese.



Dopo aver visto Bricksburg distrutto dagli alieni Duplo, gli eroi di The Lego Movie hanno costruito una nuova casa, Apocalyspeburg. I problemi però continuano a seguirli: attaccati da una forza d’invasione spaziale, vedono alcuni dei loro alleati più preziosi venir rapiti dal Generale Sconquasso, portavoce della terrificante regina Wello Ke-Wuoglio del Sistema Sorellare. Intenzionati a salvarli Emmet e Lucy si lanciano nel portale dimensionale e scoprono un nuovo universo.

The Lego Movie 2 Videogame è un gioco sviluppato da Traveller's Tales, studio che da ormai più di dieci porta i mattoncini Lego nel mondo dei videogiochi, e poggia su un sistema di gioco ormai ben rodato dove il giocatore alterna fasi d’avventura con semplici enigmi e combattimenti. Parte fondamentale dell’esperienza, nemmeno a dirlo, è il Costruttore, uno strumento che permette, una volta raccolti i mattoncini necessari, di costruire una miriade di oggetti diversi, che spaziano da tappeti elastici ed irrigatori a veicoli, generatori elettrici, scale, fino a veri e propri edifici. Ognuno di essi ha una funzione precisa e può essere sfruttato per avanzare nella storia principale o per accedere a nuove aree da esplorare ricche di collezionabili.



Da questo punto di vista, The Lego Movie 2 Videogame si presenta come una vera e propria enciclopedia del mondo Lego. I diversi livelli, chiamati pianeti e raggiungibili dopo aver raccolto il giusto numero di mattoncini speciali disseminati in giro per gli altri scenari, altro non sono che la trasposizione virtuale dei più famosi set dell'azienda danese. Si comincia con la città del film e si finisce in un campo di asteroidi, nel mondo del west, in quello del medioevo e anche in uno completamente vuoto dove il giocatore può dar libero sfogo alla sua creatività costruendo gli edifici che colleziona durante le sue avventure.

Tutto questo si presenta con lo stile colorato e scanzonato tipico dei giochi Traveller's Tales e offre un livello di sfida calibrato sui più giovani. Chi è cresciuto giocando con i Lego può comunque trovare divertente raccogliere tutti gli oggetti sparsi nei livelli di The Lego Movie 2 Videogame, ma deve tener presente che non sarà posto di fronte a combattimenti ed enigmi capaci di metterlo in difficoltà. Anzi, a voler essere maliziosi, si potrebbe dire che anche il pubblico per cui il gioco è pensato non rischia di dover impegnare più di tanto la testa. The Lego Movie 2 Videogame, con i suoi tutorial sparsi a profusione (e fin troppo precisi), accompagna per mano il giocatore in modo quasi asfissiante, tanto che il ritmo stesso ne risente, con l’azione bloccata di frequente dai brevi filmati guida.



Si tratta forse del suo difetto più grande, perché l’altro, individuabile in una mancanza di vere e proprie novità rispetto ai tanti titoli precedenti, viene messo in secondo piano dall’enorme mole di contenuti presenti nel gioco. Oltre agli edifici e ai veicoli citati prima, vi sono tutti gli accessori legati ai diversi set e i loro personaggi. Durante la partita è possibile, attraverso un menu immediato, cambiare l’aspetto del proprio avatar, scegliendo fra alcuni outfit prestabiliti o divertendosi a mescolare gambe, braccia, volti, cappelli, acconciature e via così. Noi abbiamo attraversato un paio di pianeti con un astronauta armato di chitarra elettrica e cappello da cowboy. Quando ci è venuta voglia di cambiare, siamo passato al mago con la testa da orco e la spada di fuoco. Gli unici limiti sono quelli imposti dalla creatività e da quanti oggetti si riesce a collezionare durante la partita.