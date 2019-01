The LEGO Movie 2 Videogame arriva a marzo

L'apprezzata saga di videogiochi a base di mattoncini danesi sta per tornare: Warner Bros. ha svelato la data di uscita di The LEGO Movie 2 Videogame.



Il videogioco basato sull'attesa pellicola di animazione The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 21 febbraio, sarà disponibile dall'1 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One e dal 29 marzo su Nintendo Switch.



L'avventura riprenderà ed espanderà la trama del film mettendo a disposizione degli appassionati 100 nuovi personaggi, tra cui ovviamente ci sonoanche anche Emmet, Lucy, Batman, il Presidente Business, Benny e il Generale Sconquasso.