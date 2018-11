Annunciato il videogioco ufficiale di The Lego Movie 2

Per celebrare l'uscita di The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura , nuovo lungometraggio d'animazione dedicato ai celebri mattoncini danesi, Warner Bros. Games e TT Games hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco che sarà lanciato in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche del film. Intitolato The Lego Movie 2 Videogame , il gioco seguirà lo stile delle altre avventure Lego già presenti da tempo sulla scena videoludica, seguendo la trama principale del film e proponendo un vastissimo numero di personaggi giocabili.

Durante l'avventura, Emmet e Lucy dovranno fronteggiare la minaccia di alcuni invasori alieni che hanno raso al suolo Bricksburg, potendo contare su un'armata di personaggi come Batman per salvare i compagni dai bizzarri abitanti del Sistema Sorellare.



Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel 2019, ma al momento non si conosce ancora una data di lancio precisa. Il primo trailer è atteso nelle prossime settimane e dovrebbe dare ulteriori indicazioni sulla vetrina ufficiale per il mercato italiano.