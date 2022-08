Saints Row, delirio e paura a Santo Ileso

Un franchise votato all'eccesso che aveva ben impressionato all'esordio, circa sedici anni fa su Xbox 360, facendo intravedere per i "Santi" un futuro roseo. Pur avendo confezionato ben quattro capitoli, la serie Volition Games sembrava aver smarrito la propria identità negli ultimi episodi e, soprattutto, l'appeal presso le nuove generazioni di gamer.

Il passaggio dalle classiche lotte tra gang alle invasioni aliene e l'adozione di uno stile più parodistico che volgare hanno fatto traboccare un vaso ormai colmo:

dopo il poco apprezzato Saints Row IV, Volition Games è corsa ai ripari annunciando tempestivamente il reboot della serie

SANTO ILESO ASSOMIGLIA TANTO A LOS SANTOS

Saints Row sembra aver ritrovato l'anima smarrita sin dai primi istanti di gioco

nove diversi distretti, ognuno con una precisa identità

Santo Ileso si presenta come un enorme parco giochi

- Ambientato in un'immaginaria contea del sud ovest degli Stati Uniti, il rinato. Il team di sviluppo si è davvero superato proponendo un nuovo territorio (Santo Ileso) da esplorare e devastare suddiviso in("El Dorado", con i suoi casinò, sembra una piccola Las Vegas).situato nel deserto con un sacco di attività da fare e tantissime opportunità per divertirsi.

Per chi ha passato anni a girovagare per le strade di Los Santos e di Blaine County troverà il nuovo Saints Row piuttosto famigliare:

Volition Games ha riproposto una struttura di gioco simile a quella che ha fatto la fortuna dell'immortale GTA Online

(a partire dallo smartphone, con cui attivare le missioni o la ruota per le armi).

Il reboot ha portato in dote non solo una nuova regione ma anche

un cast di personaggi tutti da scoprire

La personalizzazione del proprio alter-ego non si limita al semplice aspetto fisico

: il giocatore si trova così a vestire i panni del boss di una strampalata e spassosa gang di criminali.(l'editor permette la creazione e condivisione di look assolutamente folli) ma contempla anche lo sviluppo delle proprie abilità criminali.

SCAZZOTTATE COME CHUCK NORRIS

Volition ha confezionato una campagna principale (può essere giocata in cooperativa dall'inizio alla fine) e una serie di missioni secondarie decisamente esagerate e folli

- La scalata al potere nella contea di Santo Ileso verrà messa a dura prova dalle altre bande che si spartiscono il territorio: i Los Panteros, gli Idols e le Marshall Defence Industries sono pronte a intralciare i piani di espansione dei Santi.(compresi i nuovi contratti da sicario) per guadagnare denaro e altre ricompense, come capi d'abbigliamento o armi aggiuntive da sbloccare.

Rispetto a un normale episodio della serie GTA,

il gameplay proposto da Volition Games offre una quantità di adrenalina e di caos superiore

la struttura delle missioni resta sempre la stessa dei precedenti episodi

: esplosioni, scazzottate à la Chuck Norris, inseguimenti à la Fast & Furious, scontri à la Bruce Willis, non c'è niente di normale in Saints Row. Pur essendo un gioco open world in terza persona,con sparatorie e sezioni di guida inframezzate a cutscene.

IL PRIMO GIORNO DI LAVORO

il protagonista di Saints Row si trova a cercare delle soluzioni alternative per pagare l'affitto dell'appartamento in cui abita in una delle zone più malfamate di Santo Ileso

- Un tranquillo primo di giorno di lavoro alle Marshall Defence Industries, questo era quello che sognava il nostro alter-ego che nel giro di pochi minuti si troverà aggrappato a un jet a combattere un'orda di mercenari in una cittadina che sembra uscita da un film ambientato nel Far West. Nonostante gli sforzi compiuti e le nobili intenzioni,: con Neenah, DJ ed Eli, i suoi coinquilini, decide così di creare la nuova gang dei Santi.

Gli inseguimenti in auto o con altri mezzi sono spettacolari e spassosi

è praticamente impossibile perdersi a Santo Ileso

le scazzottate offrono un buon numero di mosse speciali da utilizzare

(la possibilità di salire sui grattacieli è folle), mentregrazie alle frecce viola luminose che illuminano le strade. Sparatorie e combattimenti funzionano in modo fluido e sono ispirati a film d'azione che hanno dominato gli anni Novanta: con un livello di difficoltà che può essere adattato alle esigenze del giocatore, il sistema di mira risulta piuttosto permissivo, mentre, soprattutto contro i genitali maschili.

Lo stile artistico proposto da Saints Row sembra rifarsi a Fortnite

, soprattutto nella palette dei colori. Le animazioni dei personaggi e le cutscene sono buone pur non toccando mai vette d'eccellenza, con il gioco che è stato sviluppato non solo per la nuova generazione di console ma anche per le precedenti PS4 e Xbox One.

La colonna sonora è spettacolare

, con stazioni radio varie e in grado di accontentare un po' tutti i gusti, mentre i dialoghi sono stati ben tradotti nella nostra lingua.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo esplorato la Santo Ileso di Saints Row su Xbox Series X grazie a un codice fornitoci dal distributore, completando la campagna principale e la maggior parte delle missioni secondarie con il nostro personaggio - creato minuziosamente grazie all'editor Boss Factory - in compagnia dei suoi fidati Santi.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… adora la serie GTA… ama i film d'azione degli anni Novanta… cerca un videogame co-op da giocare con un amico… si aspetta una profondità come quella di GTA… cerca un sistema di guida più raffinato… cerca scontri a fuoco più tatticiSaints Row è un gioco consigliato a un pubblico maggiorenne.