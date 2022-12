Need for Speed Unbound, il ritorno delle corse clandestine di Electronic Arts

Nata nella prima metà degli anni Novanta, la serie ha trovato la sua consacrazione dieci anni più tardi , abbracciando la cultura delle competizioni illegali presentata al cinema da The Fast and the Furious e, allo stesso tempo, abbinandole una colonna sonora marcatamente hip hop .

Vent’anni, o quasi, più tardi, la posizione del gioco di Electronic Arts è meno facile da definire: non ha mai abbandonato il mondo delle corse clandestine, a cui ha presto aggiunto gli inseguimenti con le forze dell’ordine, ma raramente è riuscito a farsi portavoce di uno stile e di un mondo, come le era capitato a inizio millennio.

Need for Speed Unbound è arrivato così un po’ in sordina, quasi a dover scontare i peccati di chi lo ha preceduto, il tutt’altro che clamoroso Need for Speed Heat che, a sua volta, aveva invece seguito l’interessante rilancio del semplicissimo Need for Speed (2015).

BENVENUTI A LAKESHORE - Tutto questo per dire che Need for Speed Unbound non fa nulla per mettersi al di fuori della tradizione della serie, tentando però di trovare nuovi equilibri e di tagliare qualche ramo secco.

Ci sono ancora le gare che prendono d’assalto le strade del centro e delle periferie di una metropoli fittizia (questa volta si chiama Lakeshore e ricorda il midwest statunitense), le volanti della polizia che si lanciano all’inseguimento sono apparentemente infinite, i ricambi e le possibilità di ritoccare l’auto (anche esteticamente) non mancano e la selezione musicale è al passo coi tempi.

Quello che sorprende maggiormente, di Need for Speed Unbound, è l’affidabilità: il gioco scivola via senza tentennamenti con una fluidità che non teme confronti e si gode la risoluzione a 4K concessa da PS5 e Xbox Series X (e PC di fascia alta). Si perde qualcosa a livello di dettaglio, giocando su Xbox Series S, ma nulla di trascendentale.

In generale le sensazioni che lascia Unbound sono allineate: è un gioco efficace, che non prova minimamente a inventarsi nulla di nuovo, concentrandosi sul recuperare quanto di buono fatto da Need for Speed negli anni. Il modello di guida è piuttosto divertente, anche se le gare sono esageratamente costruite sulla capacità del giocatore di accumulare nitro e di sfruttarla… sempre e comunque.

ESTETICA ANESTETICA - La varietà delle prove, la curiosa estetica simil-anime con cui vengono messi su schermo i piloti, i colorati e fumettosi effetti visivi che accompagnano derapate e scontri, contribuiscono a creare un’esperienza di gioco avvincente, anche se prevedibile per chi è già passato da queste parti.

E nonostante le ottime performance tecniche, va sottolineato come Lakeshore sia un agglomerato urbano e periferico piuttosto dimenticabile, con pochi passaggi e scorci davvero memorabili. Chi, però, è alla ricerca di un classico Need for Speed, finalmente veloce e fluido come merita e con un livello di sfida a tratti sorprendente, allora può godersi un Natale ad altissimo tasso di ottani.

E se si ha voglia di andare online, si troveranno tanti altri piloti digitali pronti alle sfide, in una modalità totalmente scollegata dal gioco principale.



