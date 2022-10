Need for Speed si prepara al ritorno con Unbound

Dopo aver fatto parlare di sé nelle ultime settimane, il nuovo Need for Speed si è finalmente presentato al pubblico con un trailer che ha confermato la natura della nuova produzione di Electronic Arts , affidata per l'occasione a Criterion Games : intitolato Unbound , il nuovo episodio della serie di videogiochi di guida arriverà su PC e console di ultima generazione il 2 dicembre .

Basato nuovamente sul motore Frostbite Engine, creato da DICE (autori di Battlefield) e utilizzato da EA per ogni prodotto pubblicato dai suoi studi interni, il nuovo Need for Speed Unbound tenta di proporre un'esperienza di guida next-gen lasciandosi infatti alle spalle le "vecchie" PS4 e Xbox One, prediligendo le più recenti PS5 e Xbox Series X/S.

Ambientato in

un open world completamente esplorabile

Lakeshore

campagna single-player

nuovi personaggi e missioni da completare

gare multiplayer e sfide a tutta velocità

, una versione fittizia di Chicago chiamata, Unbound permetterà ai giocatori di esplorare la metropoli americana in unache sarà caratterizzata da, ma all'occorrenza sarà possibile giocare insieme agli amici e competere in una serie di

Electronic Arts e Criterion Games hanno puntato a uno stile audiovisivo particolare, dal comparto grafico che include elementi cartooneschi (che hanno persino un impatto in termini di gameplay) fino alla colonna sonora realizzata in collaborazione con il rapper

A$AP Rocky

farà parte del cast dei personaggi

, che oltre a prestare il proprio talento nelle musichee avrà un ruolo importante durante la storia.

Lo studio britannico, che torna al timone della serie dopo quasi dieci anni dall'ultima collaborazione con EA, promette di offrire un'esperienza completa sin dal debutto sul mercato ma si appoggerà a una struttura "live service" che vedrà

continui aggiornamenti, contenuti aggiuntivi e update per rendere il mondo di Need for Speed Unbound sempre più ricco

Non è chiaro se questa natura da "Game as a Service" comporterà la presenza di microtransazioni, magari per permettere ai giocatori di modificare le auto con elementi estetici unici, mentre non è stata confermata allo stato attuale la presenza di DLC a pagamento all'interno del vasto piano post-lancio dello studio con sede a Guildford.