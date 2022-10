FIFA 23, l'ultimo ballo di Electronic Arts

Prima di congedarsi EA si è concessa un "ultimo ballo" con FIFA, un "The Last Dance" che farà felici i veterani della serie e gli amanti del bel gioco.

Dalla nuova implementazione della tecnologia HyperMotion fino alla macchina da soldi FUT, il team di sviluppo canadese non si è davvero risparmiato in questo nuovo capitolo.

UN NUOVO LIVELLO DI ANIMAZIONI

HyperMotion

giocate e movimenti ancor più simili alle controparti reali

- La nuova versione del sistemaha permesso al team di sviluppo di rendere ancor più credibili i match utilizzando dei sofisticati algoritmi e il machine learning: sfruttando i milioni di dati raccolti attraverso la registrazione di partite reali, le versioni computerizzate di Haaland, Raspadori, Leao riescono ad avere(sono state aggiunte 6mila nuove animazioni).

Anche lo svolgimento dei match presenta delle situazioni di gioco più realistiche e un ritmo meno sostenuto rispetto al solito

: tradotto, meno calcio flipper e una migliore occupazione degli spazi in campo. A beneficiare di tutte queste novità saranno i giocatori PS5 e Xbox Series X/S e, per la prima volta, anche quelli PC: gli altri si dovranno accontentare di una versione di FIFA 23 simile a quella dello scorso anno.

UN DRIBBLING PIÙ TECNICO

avere un controllo migliore della sfera attraverso la leva sinistra del joypad

calcolare in tempo reale la distanza tra il pallone e il corpo dei calciatori

contrasti più precisi nel gioco aereo e in mezzo al campo

- Le nuove animazioni hanno portato a significativi cambiamenti sia in attacco, sia in difesa e all'introduzione di nuove feature che vanno a modificare sensibilmente il gameplay. Una delle più interessanti è il "dribbling tecnico", che permette die che lega la sua efficacia all'abilità specifica di ogni atleta (pensiamo a Neymar o Messi). La tecnologia Active Touch permette die di avere non solo dribbling e tocchi realistici, ma anche

Disporre di un maggior numero di fotogrammi ha permesso al team di EA di

perfezionare gli scatti e i movimenti sullo stretto dei calciatori

EA ha rivoluzionato i calci piazzati e i rigori con un pallone che si muove con traiettorie più credibili

: è bello vedere un Dumfries o Salah andare in campo aperto o ammirare le doti funamboliche con il pallone di Dybala o De Bruyne in area di rigore. L'introduzione dei "tiri potenti" permette di spaccare le traverse con missili come quelli che tiravano i mitici Batistuta, Adriano o Roberto Carlos anni fa. Il lavoro sul modo di calciare dei giocatori non si esaurisce qui:

Passi in avanti anche nella fase difensiva che si dimostra migliore rispetto a quella "sciagurata" dello scorso anno:

i difensori sono più intelligenti nell'occupazione degli spazi

e temporeggiano meglio in certe situazioni, soprattutto nella chiusura di certe ripartenze. Pregevole, poi, il lavoro fatto sul gioco aereo e sulle possibilità di segnare di testa.

UNA CARRIERA AL DI FUORI DEL CAMPO

l'introduzione dei "Momenti Dinamici" e di una serie di attività extra calcistiche che la rendono più coinvolgente

veri allenatori come Ancelotti, Klopp, Guardiola, Mourinho e persino il mitico Ted Lasso

- La modalità Carriera, una delle più amate dai fan di FIFA grazie alla possibilità di vestire i panni di un calciatore o allenatore, è stata migliorata significativamente con. Per la prima volta nella storia si potranno utilizzare anche dei, il protagonista dell'omonima serie di Apple TV+.

Novità interessanti anche per le modalità Pro Club e Volta Football

modifiche significative alla struttura di FUT

rivivere ogni settimana dei "momenti particolari"

(sono stati aggiunti una serie di divertentissimi minigiochi), mentre sono state apportate finalmente delle, in particolare all'intesa delle squadre che sono diventate più facili da gestire. Apprezzabili, poi, i "Momenti FUT" che permettono didedicati a giocatori o squadre.

IL CALCIO FEMMINILE

club femminili della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema

Sam Kerr

DLC dedicato al prossimo mondiale femminile

- FIFA 23 porta in dote anche i, mentre l'attaccante del Chelsea Women e della nazionale australianaè insieme Kylian Mbappé sulla cover del gioco. E sempre restando in ambito rosa, è previsto l'arrivo di unche si disputerà tra Australia e Nuova Zelanda il prossimo anno (arriverà a novembre quello dedicato alla Coppa del Mondo maschile).

Pur non raggiungendo la magnificenza di NBA 2K23,

FIFA 23 si difende con modelli poligonali convincenti e animazioni facciali credibili e ben caratterizzate

FIFA 23 è il degno canto del cigno per una serie diventa leggenda

(le urla dei giocatori sono spettacolari!). L'atmosfera allo stadio resta superba e il nuovo sistema di deterioramento dinamico del campo regala una marcia in più al realismo del manto erboso.: Electronic Arts ha fatto davvero un buon lavoro regalando agli appassionati uno dei migliori episodi degli ultimi anni.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a FIFA 23 nella sua versione next-gen per PlayStation 5, disputando parte della carriera nelle vesti di Ted Lasso, concentrandoci successivamente sulle modalità Ultimate Team e Volta Football.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… adora le simulazioni di calcio… si diverte a costruire squadre con FUT… vuole giocare nei panni di Ted Lasso… si aspetta un FIFA completamente rinnovato… vuole una simulazione ancor più realistica… sperava in qualche modalità completamente nuovaFIFA 23 è un gioco consigliato a tutti.