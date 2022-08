FIFA 23: tutte le novità della modalità Carriera

Per FIFA 23 l’azienda canadese ha deciso invece di rivoluzionare la Carriera giocatore , cambiando completamente il sistema di sviluppo del personaggio, inserendo alcune meccaniche gestionali e alcune funzionalità pensate per ottimizzare i tempi di gioco.

La Carriera, di conseguenza, diventa più interessante da giocare nel lungo periodo nonostante l'assenza delle proverbiali rivoluzioni che, verosimilmente, potrebbero invece arrivare dal prossimo anno all'interno del prossimo brand calcistico di Electronic Arts, EA Sports FC.

IN CAMPO COME NELLA VITA

tre percorsi diversi: Maverick, Virtuoso e Heartbeat

Queste personalità, però, non si scelgono, ma, si esprimono sul campo

- La prima grande novità è rappresentata dalla possibilità di esprimere la personalità del proprio alter ego, seguendo. I primi sono i giocatori più opportunisti ed egoisti, i secondi quelli più talentuosi e tecnici, mentre la terza tipologia indica quelli che ci mettono più impegno e forza di volontà.: qualsiasi scelta di gameplay influenzerà il cammino del nostro atleta, andando a determinare che tipo di giocatore diventeremo.

Le nostre prestazioni sul rettangolo di gioco ci faranno guadagnare punti personalità

optare per un’evoluzione più equilibrata, oppure sviluppare un calciatore più monodimensionale

che determineranno quale delle tre personalità sarà quella dominante: cercare sempre il dribbling e il tiro ci farà tendere verso il Maverick, cercare la giocata difficile ma tecnica ci porterà verso il Virtuoso, mentre fare lavoro oscuro per la squadra e supportare i compagni è alla base dei calciatori Heartbeat. Starà a noi decidere se, ma sicuramente estremamente specializzato.

Le meccanica delle personalità introduce anche altre dinamiche di gioco che vanno ad arricchire la Carriera giocatore, come quella degli

eventi fuori dal campo, che ci metteranno davanti a scelte che avranno un impatto sulla vita del nostro personaggio

, dandoci punti personalità e permettendoci di sbloccare bonus di natura diversa.

In quest’ottica

debutta anche una piccola parte gestionale all’interno della modalità

questa modalità non sarà solo giocabile nei panni di un personaggio creato da zero

, in cui sarà possibile investire i soldi guadagnati per personalizzare ulteriormente lo sviluppo del nostro alter ego. Tra l’altro,, ma possiamo prendere il controllo della carriera e della vita di un qualsiasi giocatore esistente: possiamo vivere dunque gli ultimi anni di carriera di CR7 o determinare il destino di Mbappé. A noi la scelta.

NEI PANNI DI GUARDIOLA

ottimizzare ancora meglio il tempo di gioco: in FIFA 23 sarà possibile giocare solo i momenti chiave della partita

- Passando alle novità di carattere più generale, che coinvolgono la modalità Carriera in tutte le sue versioni, nonostante non ci siano grosse rivoluzioni, FIFA 23 introduce un paio di cose piuttosto interessanti. La prima è la possibilità di. In sostanza, ci troveremo davanti al classico filmato delle migliori azioni, ma in formato interattivo.

Tra le altre novità che riguardano sia Carriera manageriale che quella nei panni di un singolo giocatore ci sono anche

un’interfaccia nuova più chiara, leggibile e organizzata

nuove sequenze d'intermezzo

, nonché una serie diche racconteranno la vita da spogliatoio, gli allenamenti e gli eventi più importanti della stagione, come gli acquisti, le conferenze stampa e la celebrazione delle vittorie.

Solo due, invece, le novità di rilievo per la Carriera allenatore. La prima riguarda l’inserimento di

nuovi strumenti per la valutazione degli acquisti

possibilità di affrontare la carriera da allenatore nei panni dei grandi signori del calcio

, che vanno a registrare e analizzare l’impatto dei nuovi calciatori sulla squadra. La seconda, invece, più simpatica, riguarda la, come Klopp, Guardiola, Conte, Ancelotti e compagnia, personalizzando il loro aspetto e, si spera, ottenendo grandissimi successi.

L’appuntamento con FIFA 23 è fissato per il 30 settembre

(con accesso anticipato al 27 per chi prenota l’edizione Deluxe) su console e PC.