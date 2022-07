FIFA 23: alla scoperta della "rivoluzione" HyperMotion2

La grande novità del nuovo videogioco calcistico di EA è sicuramente HyperMotion2 , una nuova versione della tecnologia che muove i calciatori in campo in maniera realistica e credibile , ma non è l’unica.

Ad attendere i giocatori ci saranno un nuovo sistema di calci piazzati, super-tiri e altre piccoli aggiornamenti che promettono di creare l'esperienza calcistica virtuale più completa nella storia della saga.

HYPERMOTION2

un mix tra acquisizione diretta dei movimenti degli atleti ed elaborazione di un algoritmo tramite machine learning

creare nuove animazioni sulla base dei filmati registrati

più concreto e verosimile nei movimenti

- HyperMotion è una tecnologia molto interessante, che ha cambiato radicalmente il modo in cui FIFA simula le movenze dei calciatori e il modo in cui questi occupano il terreno di gioco. Si tratta di, che, sostanzialmente, si traduce in un algoritmo capace di. Il risultato è un gioco non semplicemente solo più bello da vedere, ma, negli impatti, nella rappresentazione del gesto atletico.

EA Sports ha deciso di continuare nella stessa direzione, estendendo al calcio femminile la tecnologia e portando tutto su

un nuovo livello di sofisticazione

6mila nuove animazioni

elaborare i movimenti dei calciatori e le routine di comportamento sulla base di oltre 10 milioni di fotogrammi

, che introduce nel gioco. Lo ha fatto registrando il doppio del materiale rispetto allo scorso anno durante una sessione di riprese a Saragozza, in Spagna, e digitalizzando i movimenti di 71 persone, tra calciatori, calciatrici, arbitri e assistenti. Alla fine, il cervellone di EA Sports ha potuto, per creare tante nuove animazioni e situazioni di gioco molto più variabili.

REALISMO E AUTENTICITÀ

ricerca di maggior realismo e un’autenticità superiore

sono sette i punti cardine di questa nuova versione

- In termini di gameplay, tutto questo si traduce nella. HyperMotion2 ha un impatto su tutti gli aspetti del gioco, ma: il miglioramento dei movimenti di squadra, simulare al meglio il calcio femminile, l’introduzione di un nuovo sistema di dribbling più reattivo e tecnico, movimenti dei difensori più congrui e coerenti, un nuovo sistema che gestisce la corsa e l’accelerazione dei giocatori, tiri in porta più credibili e movimenti dei portieri migliorati, soprattutto in uscita e a contrasto.

Il risultato è sicuramente quello di

partite più credibili e verosimili

l’aspetto che ha un impatto più immediato sul gameplay è sicuramente AcceleRATE

FIFA 23 aggiunge una nuova variante, che riguarda la meccanica dei movimenti

, con dettagli che ricordano esattamente quello che vediamo in TV durante gli incontri più spettacolari. Dopo aver provato il gioco,, il sistema che regola la corsa dei singoli giocatori e che simula il modo in cui vanno ad acquisire velocità. Se finora l’accelerazione e la velocità dei calciatori erano costanti,

EA Sports ha introdotto infatti

tre archetipi di giocatori

una varietà di gioco molto più profonda

dribbling tecnico e dei movimenti dei difensori

rispetto all’anno scorso la difesa è molto più manuale, con l’intelligenza artificiale che è un po’ meno lesta

: quelli che corrono in maniera costante, atleti più esplosivi che bruciano i primi metri raggiungendo subito la massima velocità, come Mbappé, e altri, come Van Dijk, che sono più lenti sui primi passi, ma poi hanno una progressione impressionante. Questo si traduce in, con scatti pazzeschi e recuperi altrettanto prodigiosi in campo aperto. L’altro miglioramento importante è sicuramente quello del, che si traducono in comandi più reattivi e una sensazione di controllo maggiore. Attenzione, però, chea coprire i nostri errori di valutazione.

LA PROVA SUL CAMPO

la quantità di dati supplementare a disposizione della simulazione permette di risolvere situazioni simili

- Dopo qualche partita, il beneficio diretto più evidente della nuova versione di HyperMotion ci è sembrato il surplus di controllo che si ha in entrambe le fasi di gioco, date dal fatto che, evidentemente,in modi differenti, e garantire più opportunità a chi gioca.

Uno degli aspetti più interessanti di FIFA 23 è proprio la possibilità di giocare con il ritmo di gioco

. La maggiore reattività dei controlli permette di avere una maggiore consapevolezza in fase di possesso, i movimenti dei compagni hanno più senso, la lettura delle situazioni sembra sensibilmente migliorata, e il senso di pesantezza del pallone, tranne alcune circostanze dove i giocatori si esibiscono in palleggi un po’ arditi, è quella giusta.

Le novità, però non si fermano ai movimenti di gioco, e

questa prova è stata l’occasione per provare le novità di gameplay più succose, come i super tiri, conclusioni manuali potentissime con coordinazione perfetta

un tiro con tanto di brevissima slow motion

la mira di queste conclusioni è totalmente manuale

. Per eseguirli bisogna premere L1+R1/LB+RB e il tasto del tiro e sostanzialmente il giocatore carica l’esecuzione per cercare una conclusione potente. L’effetto ottico è quella di, ma attenzione, perché oltre a essere facilmente contenibile dai difensori,, quindi è molto facile spedire la palla in tribuna. Difficili da eseguire, ma spettacolari quando riescono, ci sarà da capire quanto saranno effettivamente utilizzabili in partita una volta trovata la quadra.

Interessante, invece, è il

nuovo sistema di calci piazzati, parzialmente riscritto

si può scegliere il punto d'impatto sul pallone per gestire l’effetto

Cambiano un po’ più radicalmente i rigori

indicatore di tempismo

l’indicatore “pulserà” in maniera differente in base ai momenti della partita

. La funzionalità più interessante è quella relativa all’effetto e al sistema di mira: prima di prendere la rincorsa, infatti,, e sullo schermo compare una sorta di anteprima della traiettoria della nostra conclusione., dove al solito sistema del mirino invisibile viene aggiunto anche un, che indica la precisione del nostro calcio. In pratica, per eseguire il rigore perfetto, bisogna schiacciare il pulsante del tiro quando il mirino colorato sul pallone diventa piccolo e verde. La difficoltà, oltre nel tempismo, sarà chee della condizione psico-fisica dei giocatori.

Più in generale, dopo le prime ore passate in compagnia di FIFA 23,

la sensazione generale è che la combinazione tra novità di gameplay e aggiornamento di HyperMotion2 diano vita a un gioco più concreto, fisico e raffinato dello scorso anno

30 settembre

, pur partendo da una base comune piuttosto evidente. L’appuntamento per l’inizio della stagione è fissato per ilsu PC e console di vecchia e nuova generazione. La versione per PS4 e Xbox One, però, continuerà a non avere HyperMotion, mentre potrà contare sui super-tiri, i calci piazzati rinnovati e, comunque, un aggiornamento delle animazioni di gioco.