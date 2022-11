NHL 23, il videogioco per chi sogna di vincere la Stanley Cup

Non solo: il team di sviluppo ha aggiunto le nazionali femminili dell'International Ice Hockey Federation (IIHF) e scelto come Sarah Nurse come testimonial del gioco insieme all'astro nascente della lega nordamericana, il centro degli Anaheim Ducks Trevor Zegras.

IGN

STUPENDO DA VEDERE - NHL 23 sulle console di nuova generazione si mostra in grande forma: le nuove animazioni implementate hanno permesso al team di EA Vancouver di rendere più realistici e convincenti i movimenti dei giocatori e delle giocatrici mentre pattinano. Il motore di gioco Frostbite (utilizzato anche da FIFA 23 e Madden NFL 23) ha permesso non solo di avere un puck più realistico nei rimbalzi sul ghiaccio ma anche contatti e contrasti tra giocatori più credibili.

EA Vancouver ha dato una bella risistemata alla fase difensiva: l'intelligenza artificiale si posiziona meglio e lascia meno sguarnita la propria porta. I portieri hanno letteralmente una marcia in più: gli "uno contro uno" sono ancor più spettacolari grazie alle nuove animazioni, soprattutto nei tuffi.

IGN

UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO - La grande novità della stagione riguarda le giocate in condizione di scarso equilibrio: mentre cade il giocatore ha la possibilità di compiere una "gesto disperato" che potrà portare a un salvataggio miracoloso o a un passaggio sensazionale capace per mandare in rete il proprio centro. Il tutto funziona in modo immediato e dà una nuova dimensione al gameplay di NHL 23, così come i miglioramenti apportati ai poke check (i contrasti con il bastone) e ai body check.

Il sistema di controllo funziona perfettamente (è possibile giocare con due soli tasti come nel vecchio NHL 94) e a rendere ancor più intrigante i comportamenti sul ghiaccio dei giocatori sono le loro abilità specifiche: gli X-Factor permettono di realizzare delle giocate fenomenali in determinate situazioni di gioco. NHL 23 introduce due nuove tipologie: la possibilità di segnare dei goal in stile Lacrosse e migliorare la precisione nei passaggi o al tiro mentre si è in condizione di scarso equilibrio.

IGN

LA NUOVA GENERAZIONE DEL GHIACCIO - EA Vancouver è riuscita a portare nella "nuova generazione" la serie NHL: il ghiaccio è stupendo, le animazioni semplicemente fantastiche mentre i volti delle stelle della lega nordamericana trasudano di emozioni e sudore. Ottimo, poi, il lavoro sulla deformazione/riflessi del ghiaccio e sulla presentazione delle partite che ha raggiunto un livello di realismo mai sperimentato finora.

Il merito è da attribuire al pubblico che partecipa attivamente a tutto quello che succede in campo fischiando e applaudendo le prestazioni dei propri beniamini e contestando apertamente le decisioni arbitrali. Tutto questo ben di Dio, purtroppo, ha un costo in termini di contenuti: EA Vancouver, infatti, si è limitata a svolgere il compitino dando solo una risistemata qua e là alle modalità Franchise e World of Chel, aggiungendo la possibilità di creare delle linee miste (uomini e donne) nell'Hockey Ultimate Team.

IGN

Il resto è più o meno simile (la modalità carriera "Be a Pro" ne è l'esempio lampante) a quello già visto lo scorso anno in NHL 22, ed è un vero peccato perché NHL 23 è davvero una delle migliori interpretazioni realizzate da EA Vancouver nell'ultimo decennio: l'IA ha fatto un significativo passo in avanti e non farà più impazzire i giocatori offrendo loro una sfida più equilibrata anche ai livelli più alti. L'arrivo del tanto atteso cross-play - sotto forma di aggiornamento - dovrebbe risolvere una serie di problematiche che hanno afflitto negli ultimi anni le modalità online.

Non è facile giudicare NHL 23: se da un punto di vista simulativo e visivo EA Vancouver ha realizzato un prodotto superbo, la stessa cosa non si può dire da quello contenutistico che evidenzia un riciclo esasperato delle modalità di gioco. Sul ghiaccio è senza dubbio il miglior episodio della serie da un decennio a questa parte: questo è quello che più interessa a chi ama il mondo NHL.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a NHL 23 su PlayStation 5 disputando un paio di stagioni nella modalità Franchise, sfidando amici e avversari online nel World of Chel e sperimentando un paio di linee ibride in HUT.



Può piacere a chi…

… adora il mondo della NHL

… cerca una simulazione di hockey su ghiaccio divertente da giocare

… ha sempre sognato di segnare un goal in stile Lacrosse



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta delle nuove modalità

… ha già spolpato a dovere il vecchio NHL 22

… voleva qualcosa di più delle card femminili in HUT



NHL 23 è un gioco consigliato a tutti.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!