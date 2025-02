Monster Hunter Wilds, l'ambizione di Capcom in un gioco di ruolo imperdibile

Per far fronte alla sfida di far combaciare tutto questo con la migliore esperienza possibile per il giocatore, gli sviluppatori hanno messo in campo un sistema per "cristallizzare" una particolare situazione e ripeterla in seguito. Come già visto nel corso delle recenti versioni beta può capitare che, nella mappa di gioco, compaiano mostri con ricompense maggiorate; per non correre il rischio che questi scompaiano per sempre mentre si è impegnati a fare altro, è possibile generare un'investigazione (una vera e propria missione) che mantenga le stesse condizioni ma possa essere affrontata in un secondo momento.