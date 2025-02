Monster Hunter Wilds: a caccia di Arkveld nel gioco di ruolo

Per coloro che si avvicinano alla prima volta alla versione "beta" di un qualsiasi Monster Hunter, è giusto sottolineare che il livello di sfida non rappresenterà quello della versione finale del gioco di ruolo: la serie di Capcom ha abituato i cacciatori di tutto il mondo a tarare le aspettative in seguito a queste versioni di prova, che presentano equipaggiamenti di base e mostri tarati per poter essere affrontabili in assenza di abilità speciali dedicate. Non lasciatevi scoraggiare se non riuscite ad abbattere in tempo l'Arkveld: avrete modo di rifarvi nel gioco completo, facendogliela pagare con gli interessi!